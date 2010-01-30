تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی ام ژانویه سال 2010 میلادی.
- دیدار رده بندی بیست و هفتمین دوره رقابتهای جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* الجزایر - نیجریه
- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشتههای مختلف پیگیری می شود.
- تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در راه آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال بزرگسالان راه آهن می رود.
- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال امروز در غیاب افشین قطبی و با حضور عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود که در آن برنامه آماده سازی تیمهای فوتبال زیر 16 سال و زیر 15 سال کشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
- دیدارهای مرحله پلی آف رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* دانانگ ویتنام - موانتونگ یونایتد تایلند، ساعت 11:30، ورزشگاه سان چای لانگ
* آرمد فورس سنگاپور - سریویجایا اندونزی، ساعت 15، ورزشگاه چوا چو کانگ سنگاپور
* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ساعت 20:30، ورزشگاه خالد بن ولید شهر حمص
- هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بیرمنگام - تاتنهام
* فولهام - آستون ویلا
* هال سیتی - وولورهمپتون
* لیورپول - بولتون
* وستهام - بلاکبرن
* ویگان - اورتون
* بارنلی - چلسی
- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* باری - پالرمو
* ناپولی - جنوآ
- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* اسپانیول - اتلتیکو بیلبائو
* گیخون - بارسلونا
* لاکرونیا - رئال مادرید
- روز دوم از هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بایرن مونیخ - ماینز
* مونشن گلادباخ - وردربرمن
* هانوفر - نورنبرگ
* هرتابرلین - بوخوم
* اینتراخت فرانکفورت - کلن
* شالکه - هوفنهایم
- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* السد - الشمال
* السیلیه - الغرافه
- روز سوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امشب با انجام دیدار تیمهای بن یاس و الوصل پیگیری می شود.
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