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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۰۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای نهایی و رده بندی هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا و همچنین برگزاری نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی ام ژانویه سال 2010 میلادی.

- دیدار رده بندی بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:
* الجزایر - نیجریه

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در راه آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال بزرگسالان راه آهن می رود.

- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال امروز در غیاب افشین قطبی و با حضور عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود که در آن برنامه آماده سازی تیم‌های فوتبال زیر 16 سال و زیر 15 سال کشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

- دیدارهای مرحله پلی آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* دانانگ ویتنام - موانتونگ یونایتد تایلند، ساعت 11:30، ورزشگاه سان چای لانگ
* آرمد فورس سنگاپور - سریویجایا اندونزی، ساعت 15، ورزشگاه چوا چو کانگ سنگاپور 
* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ساعت 20:30، ورزشگاه خالد بن ولید شهر حمص

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بیرمنگام - تاتنهام
* فولهام - آستون ویلا
* هال سیتی - وولورهمپتون
* لیورپول - بولتون
* وستهام - بلاکبرن
* ویگان - اورتون
* بارنلی - چلسی

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* باری - پالرمو
* ناپولی - جنوآ

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* اسپانیول - اتلتیکو بیلبائو
* گیخون - بارسلونا
* لاکرونیا - رئال مادرید

- روز دوم از هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بایرن مونیخ - ماینز
* مونشن گلادباخ - وردربرمن
* هانوفر - نورنبرگ
* هرتابرلین - بوخوم
* اینتراخت فرانکفورت - کلن
* شالکه - هوفنهایم

 - هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* السد - الشمال
* السیلیه - الغرافه

- روز سوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امشب با انجام دیدار تیم‌های بن یاس و الوصل پیگیری می شود.

کد مطلب 1025312

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