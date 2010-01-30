تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دهم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با چهاردهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با سی ام ژانویه سال 2010 میلادی.

- دیدار رده بندی بیست و هفتمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا امشب با برگزاری دیدار زیر پیگیری می شود:

* الجزایر - نیجریه

- سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز هم در رشته‌های مختلف پیگیری می شود.

- تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در راه آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال بزرگسالان راه آهن می رود.

- نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال امروز در غیاب افشین قطبی و با حضور عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود که در آن برنامه آماده سازی تیم‌های فوتبال زیر 16 سال و زیر 15 سال کشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

- دیدارهای مرحله پلی آف رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* دانانگ ویتنام - موانتونگ یونایتد تایلند، ساعت 11:30، ورزشگاه سان چای لانگ

* آرمد فورس سنگاپور - سریویجایا اندونزی، ساعت 15، ورزشگاه چوا چو کانگ سنگاپور

* الکرامه سوریه - الوحده امارات، ساعت 20:30، ورزشگاه خالد بن ولید شهر حمص

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* بیرمنگام - تاتنهام

* فولهام - آستون ویلا

* هال سیتی - وولورهمپتون

* لیورپول - بولتون

* وستهام - بلاکبرن

* ویگان - اورتون

* بارنلی - چلسی

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* باری - پالرمو

* ناپولی - جنوآ

- هفته بیستم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* اسپانیول - اتلتیکو بیلبائو

* گیخون - بارسلونا

* لاکرونیا - رئال مادرید

- روز دوم از هفته بیستم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* بایرن مونیخ - ماینز

* مونشن گلادباخ - وردربرمن

* هانوفر - نورنبرگ

* هرتابرلین - بوخوم

* اینتراخت فرانکفورت - کلن

* شالکه - هوفنهایم

- هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* السد - الشمال

* السیلیه - الغرافه

- روز سوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امشب با انجام دیدار تیم‌های بن یاس و الوصل پیگیری می شود.