به گزارش خبرنگار مهر، نمایش"باغ مرگ" به طراحی و کارگردانی سیامک احصایی جمعه نهم بهمن‌ماه ساعت 18:30 و21 دربخش‌ تجربه‌های نو و مهمان بین‌الملل در تالار شماره 2 تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد.

احصایی پس از اولین اجرا "باغ مرگ" که با استقبال مواجه شده به خبرنگار مهر گفت: من فرم شرکت در بخش تجربه‌های نو جشنواره را پر کردم و قصدم این بود فقط در این بخش شرکت کنم، اما دوستان در مرکز هنرهای نمایشی "باغ مرگ" را برای بخش مهمان بین‌الملل جشنواره هم برگزیدند و من دخالتی دراین انتخاب نداشتم.

وی افزود: این نمایش قطعا به اجرای عموم در خواهد آمد، اما زمان دقیق آن به من اعلام نشده‌است اگر شرایط مناسب باشد احتمالا پاییز "باغ مرگ" را به صحنه می‌بریم .

نمایش "باغ مرگ" نوشته آتیلا پسیانی است ودراماتورژی این اثر را فرهاد مهندس‌پور بر عهده دارد.بازیگران نمایش عبارتند از برزوارجمند، ستاره پسیانی، پانته‌آ پناهی‌ها، رضا حداد، محمدرضا حسین‌زاده، شبنم مقدمی و فاطمه نقوی.