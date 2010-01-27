مذاکره وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و مبارک درباره تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اسرائیل که به مصر سفر کرده است، امروز چهارشنبه با "حسنی مبارک" رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه ای که وزارت جنگ این رژیم در این باره منتشر کرد از این گفتگو بعنوان مذاکره ای سازنده و مثبت نام برده شده است. بر این اساس تبادل "گلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی در بند حماس با زندانیان فلسطینی از جمله مهمترین محورهای این دیدار بوده است.

این در حالی است که با وجود اعلام چند باره توافق صهیونیستها با مقامهای حماس برای آزادی شالیت در هفته های اخیر، مذاکرات دو طرف در این باره هنوز به نتیجه نرسیده است.

در همین حال موضوع برنامه هسته ای ایران و ادعاهای واهی رژیم صهیونیستی در این مورد نیز از جمله موضوعات مورد بحث باراک و مبارک بوده است.

رئیس جمهور مصر با اشاره به اختلافات غرب با ایران در مورد برنامه هسته ای این کشور خاطرنشان کرد که ایران حق استفاده از انرژی هسته ای را دارد اما باید پیش از فعالیت در این زمینه نسبت به صلح آمیز بودن آن اعتماد سازی کند.

این در حالی است که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و در این راستا با نهادهای بین المللی مسئول در این زمینه همکاری کامل داشته است.