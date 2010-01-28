انتظاری از نشست لندن نیست/ هشدار درباره انحصارطلبی قومی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، در آستانه برگزاری کنفرانس لندن شماری از روشنفکران و نهادهای فرهنگی افغانستان نسبت به روند سیاسی در این کشور و مسئله مذاکره با طالبان ابراز نگرانی کرده اند.

در بیانیه ای که از سوی دهها انجمن و مرکز فرهنگی افغانهای مستقر در اروپا انتشار یافته، آمده است که رهبری دولت فعلی افغانستان با همدستی جناحهای طرفدار طالبان در دولت تلاش دارد تا جریان حاکم را به سوی انحصار قومی هدایت کند و گروههای غیرپشتون را نسبت به وضع موجود بی اعتماد سازد.

در این بیانیه آمده که ادامه چنین روندی، شکافهای بیشتری در جامعه افغانستان ایجاد خواهد کرد و این کشور را به بحران سه دهه گذشته بازخواهد گرداند.

نویسندگان این بیانیه به تلاشها برای مذاکره با طالبان به عنوان کوششی برای مشروعیت بخشیدن به موجودیت سیاسی این گروه نگریسته و گفته اند که ماهیت طالبان با اصول حاکمیت دموکراتیک، مبانی حقوق بشر و حقوق زنان تعارض دارد.

آنان چنین اقدامی را به مثابه ذبح دموکراسی توصیف کرده و نتیجه آن را میدان دادن به برتری جویی قومی و پیروزی بنیادگرایی و تروریسم خوانده اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: درباره مشارکت دادن طالبان در قدرت سیاسی باید در نتیجه یک همه پرسی عمومی باید از همه شهروندان افغانستان نظرخواهی شود، چرا که در غیر این صورت از نظر نویسندگان این بیانیه دولت حاصل از مشارکت آنها نامشروع خواهد بود و افغانستان را در معرض بحرانهای سیاسی و منازعات قومی قرار خواهد داد.

همزمان با این واکنشها، "عبدالله عبدالله" نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان و از چهره های سیاسی این کشور گفت : "فکر می کنم که پس از گذشت چند سال از درگیری جامعه جهانی در بحران افغانستان انتظارات بیشتری از کنفرانسی با این وسعت و اهمیت می رفت."

عبدالله افزود: "فکر نمی کنم که این کنفرانس انتظارات مردم افغانستان و یا مشارکت کنندگان در آن را برآورده کند."

پیشتر نیز گروه طالبان با انتشار اعلامیه ای که از آدرس "شورای رهبری امارت اسلامی افغانستان" منتشر شده، در مورد کنفرانس لندن، واکنش نشان داده و این اجلاس را "بی فایده" عنوان کرد.

طالبان در این اعلامیه که یک روز قبل از کنفرانس لندن منتشر شده، با لحن نسبتا ملایمی جامعه جهانی را مخاطب قرار داده و بحث بر سر طرح هایی را که آنها برای پایان بخشیدن به فعالیت طالبان در موردش بحث می کنند، غیر واقعی خوانده است.

اخیرا دولت افغانستان و متحدانش از طرحی سخن می گویند که بر اساس آن قرار است به آن عده از طالبانی که حاضر شوند سلاح خود را به زمین بگذارند، پول داده شود و آنها در بخشهای دولتی و خصوصی به کار جذب شوند.

طالبان با اشاره به این طرح گفته اند، طالبان برای پول نمی جنگند تا بتوان با دادن پول آنها را از صفوف طالبان جدا کرد. در این بیانیه تاکید شده است که ارائه نظرات مبنی بر اینکه طالبان به دنبال به دست آوردن قدرت و پول اند، بی اساس است.

طالبان اما از راه حل های دیگری سخن گفته اند، آزادی همه زندانیان این گروه و بستن گوانتانامو و دیگر زندانهایی که آمریکایی ها در افغانستان و پاکستان دارند.

همزمان با این اظهارات اما ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در اظهاراتی از مشارکت دادن طالبان در ساختار سیاسی افغانستان دفاع کرد.