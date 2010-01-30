همایش فناوری اطلاعات در روز 17 بهمن ماه جاری برگزار می شود

به گزاش خبرگزاری مهر، همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در روز شنبه 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

در این دوره دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیر کبیر و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همکاری دارند.

محور این همایش شامل الزامات و توانمندیهای رویکرد NGN در ایجاد و ارائه سرویس های تجارت الکترونیک، مدلها، چالشها و راهکارها در تحقق سرویسهای نوین تجارت الکترونیک، مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارائه سرویس های تجارت الکترونیک در NGN و راهبردها و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی سرویس ها در فضای NGN می شود.