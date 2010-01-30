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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۴

همایش فناوری اطلاعات در روز 17 بهمن ماه جاری برگزار می شود

همایش فناوری اطلاعات در روز 17 بهمن ماه جاری برگزار می شود

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات روز شنبه 17 بهمن ماه در محل هتل المپیک با موضوع تجارت الکترونیک در شبکه های نسل آینده با همکاری پنج دانشگاه کشور برگزاری می شود.

به گزاش خبرگزاری مهر، همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در روز شنبه 17 بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

در این دوره دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، صنعتی امیر کبیر و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی همکاری دارند.

محور این همایش شامل الزامات و توانمندیهای رویکرد NGN در ایجاد و ارائه سرویس های تجارت الکترونیک، مدلها، چالشها و راهکارها در تحقق سرویسهای نوین تجارت الکترونیک، مدیریت و تضمین امنیت و کیفیت در ارائه سرویس های تجارت الکترونیک در NGN و راهبردها و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی سرویس ها در فضای NGN می شود.

کد مطلب 1025337

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