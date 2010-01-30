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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۱

"نقش‌آفرینان" منتشر شد

"نقش‌آفرینان" منتشر شد

شماره 62 ماهنامه "نقش آفرینان" که ویژه بازیگری استٰ، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از نقش آفرینان گفتگویی مفصل با رامبد جوان و سحر دولتشاهی به بهانه مجموعه "مسافران" انجام شده است. بازیگر و کارگردان این مجموعه طنز در این گفتگو از تجربه‌هایی که برای ساخت آن پشت سرگذاشته‌اند، گفته‌اند. بیشتر صفحه‌های این شماره اختصاص به معرفی فیلم‌های سینمایی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فجر دارد.

گزارش حضور محمدرضا شجریان در خانه سینما، معرفی فیلم‌های روز سینمای جهان، پرونده‌ای برای فیلم سینمایی "آواتار"، مطلبی درباره زبان بدن و گفتگویی مفصل با نسرین مقانلو درباره مسیری که از آغاز دهه 70 تا امروز در سینمای ایران پیموده را می‌توانید در این شماره از "نقش‌آفرینان" بخوانید.

شماره 62 ماهنامه نقش‌آفرینان 100 صفحه و 1500 تومان است.

کد مطلب 1025342

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