دولت برنج انبار شده مازندران را خریداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، محمدرضا جهانسوز صبح پنج شنبه در جلسه راهبردی برنج مازندران در مرکز توسعه و ترویج تکنولوژی هراز (کاپیک) در محمودآباد گفت: دولت در این اقدام ضربتی خود برخی از ارگان های دولتی نظیر بانکها و نیروهای مسلح را موظف کرده تا برنجهای مورد نیاز خود را از برنجهای داخلی و از مازندران تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه امسال حدود سه میلیون و200هزار تن شلتوک برنج در کشور تولید شد، خاطرنشان کرد: بیش از 800هزار تن برنج خارجی امسال وارد شده که بیش از نیاز کشور بوده است.

استاندارمازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه در طرح ضربتی دولت در نخستین گام برای خارج کردن برنجهای انبار شده و فعال شدن بازار برنج در استان بانکهای ملی و اداره کل اتکا نیروهای مسلح توافق کرده است، گفت: امیدوایم با این اقدام دولت ، برنجهای کشاورزان مازندرانی به فروش برسد و رکود بازار برنج مازندران نیز خارج شود.

سیدعلی اکبر طاهایی با اشاره به اینکه در این توافق اداره کل اتکا نیروهای مسلح 30 هزارتن و بانک ملی ایران شش هزارتن برنج مازندرانی خریداری خواهند کرد، افزود: اثرگذاری این موضوع برای برون رفت از رکود و انباشته شدن برنج در انبارها و شالیکوبیها مناسب است.

وی تصریح کرد: غفلتهای زیادی در بخش برنج مازندران وجود داشته که این مسئله مهم اقتصادی کشاورزان مازندرانی را به رکود کشانده اما دولت اکنون به یک جمع بندی کلی برای برون رفت از این موضوع رسیده است.

استاندار مازندران همچنین فرمانداران شهرستانهای استان را ملزم به تشکیل کمیته های راهبردی برنج در طول هفته در مراکز تحقیقاتی برنج کرد و گفت: برنامه های راهبردی برنج باید به گونه ای طراحی و اجرایی شود که بتوان آن را با واقعیت محقق کرد.

رئیس سازمان جهاد کشارزی مازندران نیز در این نشست با اشاره به اینکه این استان با تولید وعرضه سالانه بیش از 950 هزار تن برنج سفید هیچ کمبودی در این بخش در کشور ندارد و بیش از 40 درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند، گفت: با همه تبلیغات منفی که از برنج خارجی می شود، برنج مازندرانی از طعم و کیفیت بالایی برخوردار است و توان رقابت با برنج های خارجی را نیز دارد.

عنایت الله تورنگ با اشاره به اینکه مازندران در بحث فنی، اجرایی و تحقیقاتی چیزی کم ندارد مهمترین مشکل شالی کاران مازندرانی را بازار برنج و برنج های انبارشده در شالیکوبی ها بیان کرد.

وی با تاکید براینکه دولت باید در برنامه پنجم توسعه حمایت جدی از کشاورزان در دردستور کار خود داشته و از آنان حمایت کند تصریح کرد: توسعه مکانیزاسیون، فراهم نمودن ماشین آلات کشاورزی و کاهش هزینه های تولید برنج از مهمترین عوامل اجتناب ناپذیر و ضرورت در تولید وتوسعه برنج در مازندران است.

در این نشست همچنین در خصوص دورنمای مازندران در پرنامه پنجم توسعه با ثابت ماندن 239هزارهکتار سطح زیر کشت فعلی و تولید افزایش برنج تا یک میلیون تن در سال بحث و تبادل نظر شد.