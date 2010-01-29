انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران 17 بهمن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که ساعت 15 شنبه هفته آینده (17 بهمن) در محل اداره کل تربیت بدنی استان تهران برگزارخواهد شد، 9 نفر برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



صادق درودگر(سخنگوی اتحادیه فوتبال ایران معاون)، حسین آبانگاه (مربی تیم کاوه تهران و سرپرست سابق تیم فوتبال پاس)، حبیب الله شیرازی (سرپرست فعلی هیئت فوتبال تهران) ، مهدی اربابی (رئیس پیشین هیئت فوتبال تهران) و سردارغلامرضا سعادتی (معاون پیشین حراست سازمان تربیت بدنی) ، گودرز حبیبی ( پیشکسوت فوتبال ) ، سعید نحوی (پیشکسوت داوری فوتبال) و ساوه شمشکی نامزدهایی هستند که برای شرکت در انتخابات هیئت فوتبال تهران تایید صلاحیت شده اند.

در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران 19 نفر از حق رای برخوردارند.

انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران درحالی هفته آینده برگزارخواهد شد که این هیئت از حدود یکسال گذشته بصورت انتصابی و با سرپرستی حبیب الله شیرازی اداره می شود.

حبیب الله شیرازی 13 ماه پیش با حکم علی کفاشیان به سرپرستی هیئت فوتبال تهران منصوب شد و تاکنون این مسئولیت را برعهده دارد.