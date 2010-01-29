به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر محمد عبدالباری دبیرکل شورای مسلمانان بریتانیا طی نامه ای به وزیر کشور بریتانیا که در پایگاه اینترنتی این شورا نیز منتشر شده آورده است: در میان جوامع مسلمان بریتانیا این احساس وجود دارد که رهبران سیاسی در اشاره به انزجار ضد اسلامی مسلمانان موفق عمل نکرده و در بسیاری از موارد آن را مورد غفلت قرار داده اند.

وی سیاستمداران را به سکوت و یا هدایت روندهای ضد اسلامی متهم کرد و گفت: این اقدامات یا به صورت آشکار از سوی گروه های راست گرای افراطی و یا به صورت تلویحی در تیترهای رسانه ها مشاهده می شود و پاسخ سیاستمداران با رویکردهای رضایت آمیز فاصله دارد.

در نشست اخیری که از سوی رهبران مسلمان بریتانیا در بیرمنگهام برگزار شده بود مسلمانان بریتانیایی به همکاری با مقامات برای مقابله با روندها و خصومتهای ضداسلامی دعوت شدند.

در این نشست از مسلمانان خواسته شده است که ائتلافهایی با پیروان ادیان تشکیل داده و به دنبال اجرای اقدامات قانونی علیه افرادی باشند که در گسترش انزجار دینی و نژادی به خشونت و ارعاب متوسل می شوند.

شورای مسلمانان بریتانیا گروهی که حدود 500 سازمان اسلامی در سطح ملی، منطقه ای و محلی، مسجد، خیریه و مدارس را تحت پوشش خود قرار داده است اعلام کرد سال گذشته میلادی روند احساسات ضد اسلامی و ضد مسلمانان افزایش چشمگیری داشت.

ماه نوامبر گذشته شوراهای محلی سراسر بریتانیا هشدار دادند تمرکز دولت برای مقابله با افراط گرایی میان مسلمانان بیش از حد معمول است، این درحالی است که دولت از تهدید درحال رشد افراط گرایی میان گروه های راست گرا غافل شده است.