کشف رنگ پر دایناسورها

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اعلام کردند این گوشتخوار کوچک از پوششهای پرداری بر روی سر و پشتش برخوردار بوده و دم این جاندار به صورت راه راه بوده است.

این گروه از محققان با مطالعه بر روی فسیل به جا مانده از پرنده ای به نام Confuciusornis که در دوران کرتاسه زندگی می کرده است در نهایت موفق به تشخیص رنگ پر دایناسورهای Sinosauropteryx شدند. پرهای این جاندار در میان فسیل به خوبی حفظ شده است و به همین دلیل محققان توانستند ساختار میکروسکوپی این پرها را به همراه رنگدانه های ملانین موجود در آن مشاهده کنند.

محققان دانشگاه بریستول با توضیح اینکه اشکال مختلف ملانوزوم ها قادرند رنگهای مختلفی را به وجود آورند اعلام کردند ملانوزومهای کروی در ساختار پرهای این فسیل عامل ایجاد رنگ قرمز یا حنایی بوده اند. به گفته آنها در موهای سرخ رنگ ملانوزومها حالتی کروی داشته و در موهای سیاه رنگ این عوامل حالتی سوسیسی دارند.

هر دو نوع از ملانوزومها در فسیل Confuciusornis یافته شده و به همین دلیل دانشمندان تصمیم گرفتند موجودیت آنها را در دایناسورهای کوچک Sinosauropteryx نیز مورد بررسی قرار دهند. باریکه ای از پوشش پر از سر تا پشت این دایناسور را پوشانده بوده است.

نوارهای تیره و روشن این پرها در ساختار فسیل آشکار هستند و بررسی های دانشمندان نیز وجود رنگ حنایی یا زنجبیلی را در آنها به تایید رساند، در عین حال محققان اعلام کردند نوارهای تیره و روشن دم دایناسورها نیز در واقع به رنگهای سفید و زنجبیلی بوده اند. محققان معتقدند این اولین باری است که شواهدی قوی از رنگ پر دایناسورها به دست آمده است.

این تحقیقات همچنان نشان داد پرزهای موجود در فسیل این دایناسور واقعا پر بوده اند، نتیجه ای که می تواند شواهد قدرتمندتری را برای اثبات اینکه پرندگان مدرن امروز از نسل این دایناسورهای کوچکی بوده اند، ارائه کند. بر اساس گزارش رویترز این یافته در عین حال می تواند منشا مرموز شکل گیری پرها را نیز آشکار سازد.