به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزوایر، اعضای جامعه اسلامی آمریکا در ادامه فعالیتهای خود برای معرفی صحیح اسلام و توزیع قرآن میان سیاستمداران محلی و ایالتی و ملی اقدام به سهیم شدن قرآن به عنون پروژه ای غیر تبلیغی و آموزشی میان اعضای رسانه‌های عمومی کرده اند تا بتوانند با این اقدام آنها را برای درک صحیح اسلام یاری کنند.

پیش از این شورای روابط اسلامی آمریکایی بیش از این 100 هزار قرآن را میان رهبران سیاسی محلی، ایالتی و ملی توزیع کرده است.

براساس تحقیقات انجام شده هرچه درک درباره اسلام افزایش یابد تعصبهای بی علت و بیهوده علیه مسلمانان نیز کاهش خواهد یافت.

شورای روابط اسلامی آمریکایی از مسلمانان آمریکایی خواسته از این ابتکار عمل برای توزیع نسخه های رایگان قرآن میان فرمانداران، دادستانهای کل ایالتی، آموزگاران، مقامات اجرای قانون، قانونگذاران ملی و ایالتی، مقامات متحل محلی و عمومی، اعضای رسانه ها و دیگر رهبران ملی که به افکار عمومی شکل می دهند، حمایت کنند، بر این اساس تا کنون ده ها هزار قرآن رایگان توزیع شده است.

رسانه های ایالات متحده می توانند با مراجعه به وب سایت ویژه این ستاد درخواست خود را برای دریافت یک نسخه رایگان قرآن ثبت کنند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حقوق مدنی اسلامی است که قصد دارد به ارتقای درک اسلام و گفتگو کمک کند، گفتگو را تقویت کرده، از حقوق مدنی مسلمانان حمایت کند، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و به ایجاد ائتلافهای ترویج کننده عدالت و درک دوجانبه بپردازد.

