شیوع بیماریهای واگیر دار 5 میلیارد ریال به مرغداران هرمزگانی خسارت وارد کرد

جعفر داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه بیماری های واگیر طیور به مرغداران استان 520 میلیون تومان خسارت وارد کرده است افزود: بیماری های نیوکاسل و برونشیز در آذرماه باعث خسارت بالای مرغداران شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون 10 واحد مرغداری بیش از 230 هزار قطعه مرغ از دست داده اند، گفت: هرمزگان بیست و ششمین استان مبتلا شده به این بیماری ها است که مانند زلزله زندگی مرغداران را به خطر انداخته است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران اضافه کرد: در استان 164 واحد تولید کننده مرغ تحت پوشش اتحادیه اند که بیش از 50 درصد آنها به دلایل مختلف از جمله بازنگشتن به موقع سرمایه از بازار و بدهی های بانکی تعطیل هستند.

وی خاطر نشان کرد: 7 واحد از 10 واحد مرغداری به دلیل عدم توانایی مالی بیمه نبوده اند که برای کمک به این مرغداریها نامه نگاری هایی با معاونت عمرانی استانداری داشته ایم.

واسطه ها توزیع مرغ در بازار را با نابسامانی روبرو کرده اند

وی اظهار داشت: به دلیل حضور واسطه ها در توزیع موجب نابسامانی بازار شده است که باید هر چه زودتر نسبت به حذف دلالان از بازار اقدام مناسبی از سوی مراجع مربوطه صورت گیرد.

داوودی عنوان کرد: وامهای بانکی با بهره 12 درصد باعث بدهکاری مرغداران شده به گونه ای که توان دریافت وام از آنان سلب شده است.

داوودی با بیان اینکه هزینه تولید نسبت به سایر استانها بالاتر است، خاطر نشان کرد: این امر فرصتی در اختیار سایر تولید کنندگان مرغ و فرآورده های مرغی در استانهای دیگر قرار داده تا بتوانند به فروش مرغ با قیمت ارزانتر اقدام کنند.

غیر شفاف بودن نظام توزیع در بازار یکی از دلایل ضرر تولید کنندگان و مصرف کنندگان

داوودی اشاره کرد: علاوه بر این غیر شفاف بودن نظام توزیع در بازار نیز یکی از دلایل خسارت تولید کنندگان و مصرف کنندگان است شده است و برنامه ای با کمک سازمان بازرگانی در دست تهیه داریم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران ابراز کرد: بر اساس این برنامه مرغ به صورت مستقیم مراحل تولید تا فروش را طی خواهد کرد و مشتری می تواند این مراحل را دنبال و از مراحل مختلف آگاهی یابد.

وی گفت: در صورت موفقیت آمیز بودن برنامه مورد نظر که بسیار سخت به نظر می رسد مشتری قادر به دفاع از حقوق خود خواهد بود.