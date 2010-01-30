فیلمبرداری "بستنی یخی" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، 60 درصد از فیلمبرداری فیلم گذشته و پس از پایان فیلمبرداری معیریان "بستنی یخی" را تدوین می‌کند. فیلمبرداری 10 روز دیگر در تهران تمام می‌شود. پنج‌شنبه یوسف صیادی، سحر کرمانیان و محمدرضا وزیری مقابل دوربین رفتند و جمعه فیلمبرداری در لوکیشنی در خیابان سهروردی با حدیث فولادوند و حمید گودرزی ادامه دارد.

رضا شفیعی جم، فتحعلی اویسی، آیدا قهرمان، نعیمه نظام دوست، داریوش سلیمی و سحر کرمانیان بازیگران این فیلم سینمایی هستند. احتمال دارد موسیقی این فیلم را امیر توسلی بسازد. آرش معیریان فیلم‌های سینمایی "کما"، "چپ دست"، "شارلاتان" و "آنکه دریا می‌رود" را کارگردانی کرده است.