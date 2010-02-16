به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی مارتینف وزیر خارجه بلاروس که برای انجام سفری یک روزه به تهران آمده است، عصر امروز سه‌ شنبه در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از دعوت وی برای سفر به تهران گفت: همکاری بین دو وزارت خارجه بسیار منظم ودائمی است. سفر من تکمیل کننده تعاملات منظم بین دو کشور است.

مارتینف با بیان این که همکاری‌های میان ایران و بلاروس روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود، اعلام کرد: در راستای توسعه روابط دو کشور رئیس‌جمهور بلاروس در آینده نزدیک به تهران سفر می‌کند و با حضور رئیسان‌جمهور دو کشور، اولین استخراج از چاه نفتی جفیر انجام می‌شود.

وزیر خارجه بلاروس افزود: همکاری‌های میان ایران و بلاروس روز به روز گسترده ‌تر وعمیق ‌تر می‌شود. در زمینه‌های مختلفی این مساله وجود دارد. ما از سطح بالای روابط بین دو کشور حمایت می‌کنیم و برای توسعه آن تلاش می‌کنیم.

وی ادامه داد: دو کشور ایران و بلاروس رابطه تنگاتنگی در سازمان ملل و جنبش غیرمتعهدها دارند که از مسائل مهم روابط بین ما فقط توسعه تجارت نیست هرچند که این مساله جزء مسائل اصولی ماست اما ما بر روی پروژه‌های مشترک میان دو کشور تاکید داریم.

مارتینف یکی از این پروژهای مشترک، پروژه نفتی جفیر است که امیدواریم در ماه‌های آتی این پروژه را افتتاح کنیم و به گونه ‌ای هماهنگ شود که با حضور رئیسان‌جمهور دو کشور اولین نفت از چاه نفتی جفیر استخراج شود.

وزیر امور خارجه بلاروس افزود: تولید اتومبیل‌های سبک در بلاروس با مشارکت و همکاری ایران، انجام می‌شود نه تنها در بازار بلاروس بلکه در کشورهای دیگر نیز این اتومبیل‌ها به فروش می‌رسد. در زمینه حمل و نقل همکاری‌های مشترکی بین دو کشور وجود دارد. بلاروس کشوری ترانزیتی است که ظرفیت خوبی برای دو کشور خواهد بود. در مورد کارخانه سیمان نیز همکاری‌هایی داریم. صادرات اتومبیل‌ به ایران داریم و سایر همکاری‌ها در زمینه زیرساخت‌ها نیز میان دو کشور وجود دارد.

مارتینف با بیان اینکه سال 2014 مسابقه‌های جهانی هاکی دربلاروس برگزارخواهد شد، گفت: زمینه‌های زیرساختی این مسابقه ‌ها باید فراهم شود که از حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های مربوط به آن استقبال می‌کنیم.

او با اشاره به سفر آتی رئیس‌جمهور بلاروس به ایران آن را در تعمیق و گسترش روابط مهم دانست و گفت: در حال مهیا کردن سفر و نهایی کردن تاریخ آن هستیم.

به گزارش مهر، در ادامه مارتینف در پاسخ به پرسشی مبنی بر سطح همکاریهای ایران و کشورش در سازمان‌های بین‌المللی گفت: در رابطه با همکاری ایران و بلاروس در سازمان‌های بین‌المللی، همکاری‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد. بر اساس آنالیز مشترک، شرایط بین‌المللی این همکاری‌ها شکل گرفته است. اساس این همکاری‌ها این است که جهان از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی می‌رود. این آن جهت‌گیری است که هر دو کشور آن را دنبال می‌کنند و باید به گونه‌ای عمل کنیم که جهان چند قطبی پر از هرج و مرج نباشد.

وی افزود: درچارچوب سازمان ملل وجنبش غیرمتعهدها با ایران همکاری داریم و از ابتکار عمل یکدیگر در سازمان‌های مختلف حمایت می‌کنیم. همین جا باید از حمایت ایران ازابتکار عمل بلاروس در مورد مبارزه با قاچاق انسان و دسترسی به تکنولوژیهای جدید مربوط به انرژی‌های جایگزین و توسعه زمینه‌های استفاده از انرژی تشکر کنم.