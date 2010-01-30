"بعد از ظهر سگی سگی" هم به دنبال اکران نوروز است

کیائی به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی را نیما جعفری جوزانی انجام می‌دهد که تا دو هفته دیگر تمام می‌شود . برنامه داریم فیلم را نوروز اکران کنیم و امیدوارم مراحل فنی با روند سریعی به پایان برسد.

وی ادامه داد: این فیلم یک کمدی موقعیت است تلاش کرده‌ام با خلق فضا و موقعیت‌های جدید، نوعی از کمدی را تجربه کنم که مخاطب سینمای ایران این روزها کمتر روی پرده می‌بیند. رضا عطاران و مجید صالحی در این فیلم مقابل دوربین رفته‌اند اما حضوری متفاوت دارند. فیلم می‌تواند مخاطب گسترده داشته باشد و با استقبال مردم روبرو شود.

این کارگردان گفت: سلیقه و سطح کار جوزان‌فیلم تهیه‌کننده "بعد از ظهر سگی سگی" مشخص است، این دفتر آثاری فاخر و موفق تولید کرده و "بعد از ظهر سگی سگی" هم از این معیارها، حساسیت‌ها و وسواس‌ها دور نیست.

دراین فیلم رضا عطاران، مجید صالحی، بهاره رهنما، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران رجبی، فرناز رهنما، امیر نوری، مرتضی ضرابی، محسن کیایی، شیرین ایزدی، کیمیا حقیقی و آرین ریسباف ایفای نقش می کنند.

داستان "بعد از ظهر سگی سگی" درباره یک فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک است که در صنعت خودروسازی طرح هایی ارائه کرده، اما کسی به او بها نمی‌دهد. او برای اینکه حرف خود را به گوش مسئولان برساند، بازی خطرناکی را آغاز می‌کند که منجر به گروگانگیری می‌شود.

عوامل تولید "بعد از ظهر سگی سگی" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. کیائی، مدیر فیلمبرداری: رضا رخشان، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، صدابردار: حسین غفاری، طراح گریم: مهری شیرازی، مدیر تولید: سعید دلیری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: هومن خواجه نوری، جلوه‌های ویژه میدانی: علیرضا قره خانی وعکاس: نوید سجادی حسینی.