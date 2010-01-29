به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها که قرار بود پیش از این در بروجرد برگزار شود با تصمیم مسئولان فدراسیون کشتی در مجموعه‌ پنج سالن استادیوم ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

نفرات پنجم تا دهم قهرمانی بزرگسالان کشور سال1388 همدان، نفرات اول تا سوم مسابقات جوانان قهرمانی کشور در مشهد و سهمیه استانها براساس مقام کسب شده در رقابتهای قهرمانی کشور می توانند در این رقابتها شرکت کنند.

نفرات شاخص این مسابقات با نظر کادر فنی مجوز حضور در رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جهان پهلوان تختی را که 29 و 30 بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود، کسب می کنند.