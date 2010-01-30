10 طرح عمرانی در شهر پردیس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس، همزمان با ایام دهه فجر انقلاب، 10 پروژه عمرانی در شهر پردیس افتتاح، بهسازی و کلنگ زنی خواهد شد.

افتتاح اولین پارکینگ عمومی شهر پردیس

شهردار شهر پردیس با اعلام خبر افتتاح اولید پارکیگ عمومی شهر پردیس افزود: پیرو نشست هفته گذشته مسئولان بخش مرکزی تهران پیرامون برنامه های دهه فجر انقلاب، جلسه ای در شهرداری شهر پردیس نیز تشکیل شد تا پروژه های قابل بهره برداری و افتتاح، شناسایی و معرفی شوند تا در تقویم مراسم این ایام قرار گیرد.

هادی رحمتی در خصوص پروژه های قابل افتتاح خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های قابل بهره برداری، پارکینگ عمومی شهر پردیس با مساحتی نزدیک به سه هزار و 25 مترمربع است.

این مسئول ادامه داد: مراحل ساخت این پارکینگ که هزینه 250 میلیون تومانی آن از منابع جاری شهرداری برداشت شده به اتمام رسیده و در فضای داخلی آن یک مرکز معاینه فنی خودرو نیز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه های فرهنگی بیان داشت: ساخت و احداث نگارخانه عکس و کتابخانه عمومی، دو پروژه فرهنگی آماده بهره برداری در ایام پیروزی انقلاب است که در صورت قرار گرفتن در برنامه افتتاحیه این روزها، نمایشگاه عکس انقلاب را نیز در آن بر پا خواهد شد.

پردیس تا پنج ساله آینده دارای تالار بزرگ شهر خواهد شد

رحمتی پیرامون کلنگ زنی طرحهای آینده شهر پردیس گفت: کار احداث پارک مشاهیر در مساحتی نزدیک به 21 هزار متر مربع و اعتبار 750 میلیون تومانی در ایام دهه فجر آغاز و تا هفته دولت سال آتی به بهره برداری خواهد رسید و همچنین طی پروژه ای 60 ماهه و با اختصاص بودجه سالانه یک میلیارد تومان، تالار بزرگ شهر پردیس با گنجایش هزار صندلی افتتاح خواهد شد.

شهردار پردیس در پایان، پروژه هایی نظیر احداث پارک تفریحی روستای باغکمش با هزینه ای نزدیک به 58 میلیون تومان، بهسازی میدان امام و فروشگاه بزرگ شهر را به عنوان دیگر پروژه های قابل افتتاح شهر پردیس برشمرد.

همچنین مراسمی مانند غبارروبی مزار شهدای گمنام ایران در مسجد پردیس، انجام مسابقات ورزشی و نمایشگاه کتاب نیز در روزهای دهه فجر برگزار خواهد شد.

شهر جدید پردیس در بخش مرکزی تهران واقع شده است و جمعیتی بالغ بر 56 هزارنفر در فازهای مسکونی فعلی آن ساکن هستند اما با پیش بینی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک جمعیت این منطقه به چندین برابر جمعیت کنونی می رسد.