حزب الله بخشی از دولت وحدت ملی لبنان است/ هشدار به رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، سعد الحریری شب گذشته با "احمد نظیف" همتای مصری خود در قاهره دیدار کرد. در این دیدار آخرین رویدادهای سیاسی و تحولات منطقه ای و بین المللی و راه های توسعه روابط دوجانبه بحث و بررسی شد.

حریری و نظیف پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. نظیف در ابتدا سقوط هواپیمای اتیوپیایی در آب های مدیترانه را به دولت و ملت لبنان تسلیت گفت.

نظیف خاطرنشان کرد که روابط اقتصادی دو کشور رو به افزایش است و در دیدار با حریری درباره نشست کمیته عالی مشترک دو کشور توافق حاصل شده است.

گفتنی است آخرین نشست این کمیته سال 2008 در قاهره برگزار شد و نشست آتی نیز در سال جاری میلادی در بیروت برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر حریری در پاسخ به پرسشی درباره تعامل حزب الله با دولت لبنان گفت: لبنان کشوری دموکراتیک است و حزب الله نیز جزئی از گزوه هایی است که در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. علاوه براین حزب الله در کابینه همراه ما است و در دولت وحدت ملی حضور دارد.

وی تاکید کرد: ملت لبنان در هر گونه رویارویی با اسرائیل تقسیم نخواهد شد و اگر اسرائیل به چنین چیزی فکر می کند باید آن را از ذهن خود بیرون کند.

نخست وزیر لبنان علاوه بر نظیف با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر دیدار کرد.