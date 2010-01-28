حضور 40 هزار نفر در کاروان راهیان نور خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی ظهر پنجشنبه در نشست خبری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه ارشاد خراسان رضوی مسئول کمیته فرهنگ و رسانه در ستاد کاروان راهیان نور است افزود: استاندار خراسان رضوی به عنوان رئیس این ستاد و مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی دبیری این ستاد را برعهده دارند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی از ارائه بسته های فرهنگی به کاروانهای راهیان نور خبر داد.

امینی زنده نگه داشتن یادشهدای هشت سال دفاع مقدس، انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و معرفی الگوهای عملی به جوانان را از اهداف تشکیل این ستاد در خراسان رضوی اعلام کرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزایش کیفیت محتوای فرهنگی کاروانها، نظارت بر عملکرد فرهنگی مراکز اعزام، برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی مکمل، اطلاع رسانی عمومی اردوهای راهیان نور در سطح استان و پوشش رسانه ای و خبری فعالیتهای این ستاد را از جمله فعالیتهای کمیته فرهنگ و رسانه ستاد کاروان راهیان نور خراسان رضوی برشمرد.

امینی تصریح کرد: تولید و برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس و پوستر در شهرستانهای استان، مناطق به یادماندنی و پادگان های استقراری، فضاسازی تبلیغاتی در سطح شهر، برگزای جشنواره فرهنگی هنری ره آورد سرزمین نور، اعزام هنرمندان و چاپ کتاب و تهیه لوح فشرده ره آورد سرزمین نور از برنامه های کمیته فرهنگ و رسانه است.