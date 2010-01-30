به گزارش خبرنگار مهر، اریکه ایرانیان ساعت 18 سانس نمایش فیلم "صد سال به این سالها" سامان مقدم است که مدتی با مشکلات ممیزی روبرو بود و بازیگران چهره زیادی در آن حضور دارند. به همین دلیل پیش بینی می شد که با استقبال زیادی حتی بین مخاطبین،جدا از اهالی رسانه روبرو شود.

روبروی ورودی سالن اریکه که می شویم روی کاغذی نوشته شده، در سانس بعدی به جای فیلم "سنگ اول" ابراهیم فروش، "خواب های دنباله دار" پوران درخشنده به نمایش در می آید. البته این موضوع و جابه جایی فیلم ها دور از ذهن نیست.

وقتی وارد می‌شویم بیشتر با قشر جوان و سینما روبرو می شویم که به دنبال دیدن آثار جشنواره هستند. البته تعدادی نیز به همراه خانواده به سینما آمده‌اند که به نظر می‌رسد از طریق سهمیه سازمانها و ارگانها برای دیدن فیلم آمده اند. یکی از همین افراد که به گفته خود 15 سال است به سینما نیامده، معتقد بود زیاد اهل فیلم دیدن نیست" درباره "صد سال سال به این سالها" نیز اطلاعاتی ندارم از طریق یکی از دوستان برای دیدن فیلم آمده ام."

ساعت 18:10 دقیقه است اما هنوز قسمت عمده ای از سالن خالی است. دو جوان که به گفته خوشان شغل فرهنگی دارند درباره نمایش فیلم‌ها در این سالن می گویند: ما فیلم‌های این دوره از جشنواره را در سالن های جوان، فرهنگ و اریکه ایرانیان دنبال کردیم. متاسفانه سالن شماره دو فرهنگ کیفیت زیادی خوبی نداشت و فیلم با نیم ساعت تاخیر شروع شد. ولی در سینما جوان از هر جهت شرایط مناسب است .

وی درباره فیلم هایی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر می افزاید:از دیدن "به رنگ ارغوان" ابراهیم حاتمی کیا لذت بردم. اما توقعم از "تسویه حساب" بیشتر بود که متاسفانه فکر میکنم فیلم خوبی نبود،تعدای از مردم هم سالن را ترک کردند. اما فیلم حاتمی کیا را دوبار در سالنهای متفاوت دیدم. "

دختر جوانی که دانشجوی سال چهارم مهندسی است می‌گوید:جای تعجب است که در سالن بزرگ و با کیفیتی همچون اریکه ایرانیان، در سومین روز جشنواره که می‌بایست یکی از شلوغ ترین سانسها باشد کمتر از 100 نفر قبل از نمایش فیلم در سالن حضور دارند. به اعتقاد من که هر ساله در جشنواره حضور دارم امسال استقبال کم شده است.

فیلم تقریبا با نیم ساعت تاخیر آغاز شد و شاید در همین زمان باقی مانده حدود 50 نفر دیگر نیز به سالن نمایش اضافه شدند. یک مرد جوان که پیش از این کارمند موسسه ناجی هنربوده، درباره نمایش فیلم ها عنوان کرد: من تا کنون موفق شدم فیلم هایی چون، "به رنگ ارغوان"، "نفوذی"، "صبح روز هفتم"، "به رنگ ارغوان"، "پرسه در مه"، "زمزمه با باد" و "تسویه حساب" را دیدم.

وی ادامه می دهد: فکر می کنم فقط زمان نمایش "به رنگ ارغوان" سالن نمایش با استقبال روبرو شد و مابقی فیلم ها تقریبا مانند "صد سال به این سالها" سالن نصفه یا شاید کمتر پر بود. در حالیکه من هر ساله شرکت میکنم، اما اینبار اسقتبال از طرف مردم خیلی کمتر بود. البته تمام فیلم ها با تاخیر پخش می شدند و من فکر میکنم سالن اریکه ایرانیان نسبت به پردیس زندگی از کیفیت بهتری برخوردار است.

نمایش فیلم صد سال به این سالها با حضور سامان مقدم کارگردان فیلم برگزار شد و در تمام مدت پخش فیلم کسی از سالن خارج نشد. این چهارمین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر بود. پس از پایان نمایش فیلم، مخاطبین جوان سینما از دیدن ان لذت بردند و معتقد بودند که فیلم خوبی است و امیدواریم به زودی اکران عمومی شود و عنوان می کردند، خوشحالیم که توانستیم این فیلم را بعد از دو سال ببینیم.

یکی از نکات قابل توجه حضور خبرنگاران در سینماهای مردمی، نوع برخورد مسئولین اریکه ایرانیان بود. کارتهای VIP که توسط بنیاد سینمایی فارابی در اختیار تعدادی از خبرنگاران جشنواره فجر برای استفاده از تمام سینماهای جشنواره صادر شده قرار دارد، تقریبا بی اعتبار است.