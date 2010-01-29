به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بهمن ماه امسال 22 پروژه سد سازی و آب گیری از سدهای جدید به طور رسمی به بهره برداری می رسد، گفت: همچنین در این مدت 50 پروژه آب رسانی و توسعه شبکه فاضلاب، نیروگاههای جدید قائن در خراسان و چابهار به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرند.

این عضو کابینه دولت اظهار داشت: برای افتتاح و راه اندازی رسمی برخی از این پروژه ها همچون خط آب رسانی خلیج فارس، نیروگاه های قائن و چابهار از رئیس جمهور دعوت به عمل آورده ایم.

وی در ادامه با یادآوری اینکه بودجه و اعتبارات عمرانی وزارت نیرو در سال آینده افزایش یافته است، تبیین کرد: در صورت موافقت مجلس با افزایش اعتبارات وزارت نیرو بخش عمده ای از طرحهای نیمه تمام وزارت نیرو در سال آینده تکمیل و در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وزیر نیرو تاکید کرد: انتشار اوراق مشارکت و اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی برخی از راهکارهای تامین منابع مالی طرحهای آب و برق در سال 1389 خواهد بود.

