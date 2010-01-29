۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

نامجو خبر داد:

آغاز بهره‌برداری از 22 پروژه سدسازی/ افزایش بودجه وزارت نیرو

وزیر نیرو از آغاز بهره برداری از 75 پروژه سد سازی، نیروگاههای برق، خطوط انتقال آب و توسعه شبکه آب و برق در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: اعتبارات وزارت نیرو در بودجه سال آینده برای تکمیل طرحهای نیمه تمام افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بهمن ماه امسال 22 پروژه سد سازی و آب گیری از سدهای جدید به طور رسمی به بهره برداری می رسد، گفت: همچنین در این مدت 50 پروژه آب رسانی و توسعه شبکه فاضلاب، نیروگاههای جدید قائن در خراسان و چابهار به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرند.

این عضو کابینه دولت اظهار داشت: برای افتتاح و راه اندازی رسمی برخی از این پروژه ها همچون خط آب رسانی خلیج فارس، نیروگاه های قائن و چابهار از رئیس جمهور دعوت به عمل آورده ایم.

وی در ادامه با یادآوری اینکه بودجه و اعتبارات عمرانی وزارت نیرو در سال آینده افزایش یافته است، تبیین کرد: در صورت موافقت مجلس با افزایش اعتبارات وزارت نیرو بخش عمده ای از طرحهای نیمه تمام وزارت نیرو در سال آینده تکمیل و در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

وزیر نیرو تاکید کرد: انتشار اوراق مشارکت و اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی برخی از راهکارهای تامین منابع مالی طرحهای آب و برق در سال 1389 خواهد بود.

کد مطلب 1025538

