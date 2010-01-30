70 هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

سیدعلی علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این واحدهای مسکونی با اعتباری بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال در تمامی استانهای کشور افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح مسکن مهر در کشور 9 هزار و 800 تعاونی مسکن در سطح کشور تشکیل شد، افزود: این شرکتها عملیات ساماندهی و معرفی جهت واگذاری زمین و اخذ تسهیلات بانکی یک میلیون و 400 هزار متقاضی مسکن واجد شرایط از چهار میلیون نفر ثبت نامی در پایگاه اینترنتی را تا پایان سال گذشته انجام دادند.

علوی با بیان اینکه بانکها تا اوایل سال جاری از پرداخت تسهیلات مسکن مهر به متقاضیان امتناع می کردند، افزود: در راستای تسریع در آغاز و اجرای عملیات ساخت و ساز مسکن مهر 35 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به بانک مسکن پرداخت و همچنین ساخت مسکن در گروه های سه تا پنج نفره تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه هنوز 10 درصد از متقاضیان به دلیل کمبود زمین و معارض موفق به دریافت زمین نشده اند، خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی باید در جهت رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.

وی از وجود سه هزار و 500 تعاونی در سال 57 در سطح کشور خبر داد و اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و سوق دادن سرمایه های مردمی به سمت بخش تعاون تا اوایل سال 84 ، 90 هزار شرکت تعاونی با عضویت 14 میلیون نفر در کشور ثبت شده که این تعداد امسال به 160 هزار شرکت تعاونی با 25 میلیون نفر عضو رسیده است.

وی با اشاره به فعال بودن 120 هزار تعاونی مسکن، مصرف و تولید از 160 هزار تعاونی ثبت شده در کشور، افزود: تحقق اهداف تشکیل تعاونی، نبود فرهنگ تعاون و نداشتن تخصص و تجربه کافی اعضای تعاونی ها مهمترین دلایل راکد شدن 40 هزار واحد تعاونی ثبت شده در کشور است.

علوی همچنین از فعالیت 339 شرکت تعاونی شهرستانی سهام عدالت در سطح کشور خبر داد و افزود: 42 میلیون نفر از مردم کشور از خدمات این تعاونی ها بهره مند می شوند.

قائم مقام وزیر تعاون در امور استانها با انتقاد از عدم توجه کافی مردم و مسئولان به تعاونی های تولیدی در بخشهای مخلف اقتصادی کشور، گفت: 48 درصد تعاونی های ثبت شده کشور تعاونی تولیدی هستند این در حالیست که متاسفانه در حال حاضر نام شرکت تعاونی تداعی گر شرکت های تعاونی مصرف و مسکن است.

سهم شش درصدی طرحهای تعاونی از تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی

علوی با اشاره به اینکه شش درصد از تسهیلات بنگاه های زودبازده اقتصادی به میزان 17 هزار میلیارد به طرحهای تعاونی اختصاص یافته است، بیان داشت: هم اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور 5.6 درصد است که بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور باید به 25 درصد برسد.

وی در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به تعاونیها نیز گفت: صندوق توسعه تعاون کشور از سال 87 تاکنون بیش از 14 هزار میلیارد ریال به تعاونی ها پرداخت کرده است که این اعتبار مازاد بر اعتبار و تسهیلات سایر بانکها است.

قائم مقام وزیر تعاون در امور استانها با اشاره اینکه ادارات کل استانها در قالب مناطق پنجگانه فعالیت می کنند، بیان داشت: ارزیابی کمی و کیفی عملکرد این ادارات در سطح منطقه بر اساس برنامه های 60 گانه ابلاغ شده از اهداف برگزاری همایش منطقه ای است.

علوی با اشاره به 14 راهبرد وزارت تعاون در راستای گسترش تعاونی ها، افزود: آسیب شناسی و شناسایی فرصتها و تهدیدات در نتیجه برگزاری این جلسات در جهت تحقق این راهبردها بکارگیری می شوند.