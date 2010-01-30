1700 میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت میان کشاورزان توزیع شد

عباسعلی پاکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در ارائه این تسهیلات تامین تراکتورهای سنگین، ادوات خاص کشاورزی و ماشینهای مخصوص مکانیزه کردن اراضی شالیزاری در اولویت بودند.

وی افزود: همچنین امسال حدود 740 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان نیرو محرکه و ادوات و دنباله بندهای کشاورزی توزیع استانی شده است.

این مسئول با اشاره به محورهای مورد اقدام و توجه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در بخشهای توسعه مکانیزاسیون در فرآیند تولید برنج کشور و پرداخت یارانه های مستقیم و تسهیلاتی به شالیکاران کشور، توسعه کشاورزی حفاظتی و پایدار با اصلاح روشهای خاکورزی و کاشت برای خاکورزی حفاظتی و کشت مستقیم در بقایای گیاهی، توسعه مکانیزاسیون در فرآیند تولید سبزی و صیفی کشور از جمله گوجه فرنگی، پیاز و سیر، جایگزینی تراکتورها و کمباینهای برداشت غلات فرسوده کشور با اعمال سیاستهای حمایتی لازم از جمله کمک بلاعوض، تسهیلات کم بهره و خرید ماشینهای اسقاطی از جمله اهداف این بخش است.

پاکنژاد با تاکید بر توجه ویژه به مقوله مصرف انرژی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی و مدیریت انرژی در این فرآیند بیان داشت: در این راستا باید از توسعه فناوریهای نوین در عرصه های خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت، حمایت و توجه های لازم به بخش صنعت برای ارتقا تکنولوژی در ساخت تراکتورها و کمباینها و نیز ادواتی که موجبات کاهش مصرف نهاده ها و انرژی مصرفی در هکتار را فراهم می سازند، ارائه شود.

مدیر مرکز مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: همچنین برنامه ریزی و اقدام در جهت توسعه منابع اعتباری مورد نیاز مکانیزاسیون کشاورزی اعم از تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیلات یارانه دار، یارانه مستقیم به کشاورزان، توسعه همکاری های دوجانبه با دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، برنامه ریزی و اقدام به توسعه استانداردسازی ماشینهای کشاورزی و شناسایی، معرفی و بکارگیری فناوری های نوین مکانیزاسیون در عرصه های مختلف کشاورزی در دستور کار این بخش است.

وی با تاکید بر توجه به تمامی گستره عملیاتی مکانیزاسیون در تمامی زیربخشهای زراعت، باغبانی، منابع طبیعی و دام و طیور یادآور شد: طی چند ماه اخیر ماشینهای الگویی در بخشهای مکانیزاسیون زراعت، باغبانی و امور دام و طیور در اختیار استانها قرار گرفته است.