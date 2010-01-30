به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات بارها نشان داده اند که استفاده مکرر از ماوس رایانه ها آسیبهای جدی به دست انسان وارد می آورد که این مکرر بودن برای بسیاری از کاربران مدت زمانی بیشتر از چندین ساعت در روز است. با این حال به تازگی جایگزینهایی برای ماوس ارائه شده اند که راحتی بیشتری را برای دستها به ارمغان می آورند.

AirMouse یکی از جالب توجه ترین این ابداعات است که می توان آن را به جای در دست گرفتن، به دست کرد و مانند دستکشی آن را پوشید. این ماوس وایرلس دارای چشمی لیزری است و می توان به مدت یک هفته بدون شارژ از آن استفاده کرد. به گفته طراحان این ابزار، عملکرد AirMouse بر اساس راستای دست و مچ دست کاربر بوده و این ویژگی به دست کاربر امکان می دهد در هر شرایطی حالت طبیعی خود را حفظ کند.

به این شکل نه تنها از فشار وارد آمده بر روی مچ دست کاسته خواهد شد بلکه سرعت عملیاتی ماوس نیز افزایش یافته و دقت عملکرد آن بالا می رود. از دیگر ویژگی های این ابداع که به تایید کلینیکی نیز رسیده است غیر فعال شدن آن در زمانی است که دست حالتی غیر طبیعی به خود بگیرد.