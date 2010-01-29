رصد دورترین سیاه چاله جرم ستاره ای

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان دانشگاه شفیلد با استفاده از دستگاه FORS2 تلسکوپ VLT رصدخانه جنوبی اروپا (اسو) در شیلی این سیاه چاله را در کهکشان مارپیچ NGC 300 واقع در فاصله 6 میلیون سال نوری از زمین رصد کنند.

این سیاه چاله که جرم آن 15 برابر جرم خورشید است هر 32 ساعت یکبار به دور ستاره خود با عنوان Wolf-Rayet می چرخد و با هر چرخش، این سیاه چاله به مکیدن ماده ستاره همراه خود ادامه می دهد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ما متوجه شدیم که بخش اعظم سیاه چاله های بزرگ در کهکشانهای کوچکتری که محتوی حداقل میزان از عناصر شیمیایی سنگین هستند قرار دارند. کهکشانهای بزرگتر مثل راه شیری که همچنین غنی از مواد شیمیایی سنگین نیز هستند تنها به ندرت سیاه چاله های با جرم بزرگ تولید می کنند."

این ستاره شناسان معتقدند که بیشترین میزان تمرکز عناصر سنگین بر روی تکامل یک ستاره حجیم تاثیر می گذارد و میزان ماده از دست رفته این ستاره ها را افزایش می دهد. به این ترتیب با فرا رسیدن زمان فروپاشی ستاره، یک سیاه چاله کوچک ایجاد می شود.

براساس گزارش ریجستر، محققان پیش بینی کرده اند که تا یک میلیون سال آینده ستاره Wolf-Rayet تبدیل به یک ابرنواختر و یک سیاه چاله خواهد شد.