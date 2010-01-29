توسعه کامل پارس جنوبی زمانی که قطریها مخزن را خالی کردند

عسگر جلالیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون ساخت فازهای مختلف پارس جنوبی از نظر پیشرفت عملیات اجرایی و تامین مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گفت: نمایندگان مجلس در شرایط فعلی نسبت به پیشرفت فازهای پارس جنوبی به شدت نگران هستند.

نماینده مردم دیر و کنگان در خانه ملت تاکید کرد: اگر توسعه پارس جنوبی به همین منوال ادامه یابد، این نگرانی وجود دارد که زمانی فازهای پارس جنوبی به بهره برداری کامل برسند که مخزن مشترک گازی توسط قطر خالی شده باشد.

وی با اشاره به وعده های وزیر نفت برای تامین منابع مالی فازهای در دست ساخت میدان گازی پارس جنوبی، بیان کرد: اخیرا مصوبه ای در مجلس نهایی شده است که بر اساس آن، منابع مالی حاصل از فروش نفت خام به صورت ماهانه به حساب شرکت نفت واریز شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام پیشتر در فواصل زمانی 6 تا یک سال به طرحهای گازی پارس جنوبی تزریق می شد، تبیین کرد: با تزریق ماهانه این منابع مالی امیداوریم توسعه فازهای در دست اجرای میدان مشترک پارس جنوبی با شتاب بیشتری انجام شود.

در همین حال اخیرا محمد کاظم اسدی مدیر پارس دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه مشکل اساسی که پروژه های در دست اجرا و آماده اجرا را در عسلویه زمین گیر کرده است، مسائل مالی و عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب به علت مشکلات مالی موجود در صنعت نفت است، گفته است: امسال فقط 10 درصد بودجه درخواستی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مورد تصویب قرار گرفته است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ساخت 5 فاز پارس جنوبی ( فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 ) در منطقه عسلویه به دلیل عدم به موقع تامین منابع مالی از سوی وزارت نفت با تاخیر روبرو است.