دو هزار عنوان برنامه در کیمته بانوان در دهه فجر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، نسرین هادیان پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری های استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: دو هزار و 494 عنوان برنامه در دهه فجر در سطح این استان برگزار می شود.

وی افزود: تعداد 61 فعالیت علمی و تحقیقاتی، 31 کارگاه آموزشی، 78 همایش، 314 مراسم تقدیر و تجلیل، 83 مورد نشست، 100مورد مراسم، 35 مورد مصاحبه، 131 مورد اطلاع رسانی،279 مورد تبلیغات، 349 دیدار، 284 مورد بازدید، برپایی 96 نمایشگاه، خدمات رفاهی 37 مورد، خدمات تفریحی 28 مورد، برگزاری مسابقات 345 مورد، افتتاحیه 30 مورد، 20مورد انتشارات و متفرقه 80 مورد از جمله فعالیتهای این کمیته است.

وی با بیان اینکه نقش زنان نیز همانند دیگر اقشار جامعه در انقلاب اسلامی سرنوشت ساز بوده است، بیان داشت: زنان جمهوری اسلامی ایران برای تمام زنان عالم به عنوان یک الگو بر تر و نمونه است.

هادیان اذعان داشت: ویژه برنامه های از قبیل افتتاح نمایشگاه عکس، پیامک های ویزه دهه فجر و انقلاب ، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، بازدیدی از کار گاه های صنعتی و تولیدی ، همای ویزه که در این همایش از 31 زن نمونه استان از نسل اول انقلاب تقدیر می شود و...از برنامه های کلی این کمیته در دهه فجر است.

وی بیان داشت: جشن شکر گزاری نهضت سواد آموزی با مشارکت نهضت سواد آموزی و امور بانوان در 19 بهمن ماه برگزار می شود.

هادیان خاطر نشان کرد: کمیته امور بانوان استان چهار جلسه کاری با حضور 20 نفر از اعضای این کمیته داشته است .