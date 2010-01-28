به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری ظهر پنج‌شنبه در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح کارت ملی هوشمند در استان که با حضور مسئولان سازمان ثبت و احوال کشور و مشاور طرح برگزار شد طی سخنانی گفت: با توجه به انتخاب استان قم به عنوان پایلوت طرح کشوری صدور کارت ملی هوشمند، مقدمات اولیه اجرای طرح در استان فراهم و در 18 بهمن ماه با حضور مسئولین سازمان ثبت احوال کشور مرحله اول صدور کارت ملی هوشمند آغاز خواهد شد.



معاون استاندار قم گفت: در مرحله اول طرح، کارکنان دولت در استان بعنوان جامعه هدف انتخاب شده و با راه اندازی سایت مخصوص به این امر ثبت نام از این افراد انجام خواهد شد.



محرری ادامه داد: در این مرحله و پس از ثبت نام کارکنان برای 10 هزار نفر از آنان کارت ملی هوشمند صادر خواهد شد.



وی افزود: در مراسم افتتاحیه طرح و به مناسبت سی و یکیمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 31 نفر از مسئولان و منتخبین علمی و فرهنگی استان کارت ملی هوشمند دریافت خواهند کرد.



محرری با اشاره به ضرورت مشارکت دستگاه‌ها در اجرای موفق این طرح ملی بر لزوم اطلاع رسانی و فرهنگسازی لازم برای انجام هر چه بهتر طرح تاکید کرد.



وی گفت: این کارت دارای هفت کاربرد می باشد که در مرحله اول برای شناسایی احراز هویت و امضای دیجیتالی کاربرد خواهد داشت.



هدف از اجرای طرح کارت ملی هوشمند، رضایت مردم است



معاون انفورماتیک ثبت احوال کشور، نیز در این جلسه با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: دولت دهم با هدف بهره‌وری و ارج نهادن به وقت گران‌بهای مردم ایران رویکرد خدمات خود را الکترونیکی کرده است.



علی اصغر عمیدیان هدف اصلی در اجرای این طرح را رضایت مردم عنوان کرد و افزود: ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم که خاطره خوبی را از نحوه برگذاری و ثبت‌نام کارت ملی هوشمند در ذهن مردم ایجاد کنیم و از بروز هرگونه اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری کنیم تا مردم به سهولت بتوانند ثبت نام کنند.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی طرح هوشمند کردن کارت ملی در سطح کشور از سال‌های گذشته انجام شده بود که با پی‌گیری‌های دولت دهم در قم برای اولین بار به مرحله اجرا در‌ می‌اید.



معاون انفورماتیک ثبت احوال کشور با تأکید بر اینکه اجرای عملیات طرح کارت ملی هوشمند برای نخستین بار در سطح کشور در استان قم عملیاتی می‌شود، افزود: مسئولان کشوری به استان قم دید بسیار ویژه‌ای دارند و این به دلیل وجود بارگاه مطهر حضرت معصومه(س)، مراجع عظام تقلید و پخش تفکر دینی از این شهر به سراسر جهان است.



وی اظهار داشت: با کمک مدیران دلسوز در راستای عملیاتی کردن این طرح دو ستاد ملی و استانی تشکیل شد و مقرر شد طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده، طرح پایلوت هوشمند کردن کارت ملی در سال 1389در قم عملیاتی شود.