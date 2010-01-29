تولید لایه داخلی عروق خونی از سلولهای بنیادین توسط محقق ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین رفیعی از کالج پزشکی ویل کرنل درباره موفقیتش گفت: سلولهای درونی عروق خونی یا سلولهای اندوتلیال در لایه داخلی تمامی عروق خونی وجود داشته و مهمترین جز مویرگها به شمار می روند. به گفته وی در آینده ای نه چندان دور امکان تزریق این سلولها به بدن انسان به منظور ترمیم اندامهای درونی آسیب دیده به وجود خواهد آمد.

رفیعی معتقد است دستاورد جدید وی امکان دسترسی به مقادیر نامحدودی از سلولهای اندوتلیال را به وجود می آورد. مقادیری بیش از 40 برابر مقداری که در گذشته امکان دسترسی به آن وجود داشت و در عین حال می تواند مسیری جدید را در مطالعه بیماری های عروقی موروثی بگشاید.

بر اساس گزارش نیچر بیوتکنولوژی، شاهین رفیعی در رابطه با کشف جدید خود می گوید: این تکنیک شیوه ای است که در نوع خود اولین به شمار رفته و از توانایی بالقوه ای برای درمان تعداد گسترده ای از بیماری ها به ویژه بیماری های قلبی عروقی و آسیبهای ناشی از دیابت برخوردار است.