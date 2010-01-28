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۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

محمود الزهار:

رابطه حماس با جریان های ملی و اسلامی یک رابطه استراتژیک است

رابطه حماس با جریان های ملی و اسلامی یک رابطه استراتژیک است

یکی از رهبران برجسته جنبش حماس اظهار داشت که رابطه حماس با جریان های ملی و اسلامی یک رابطه استراتژیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، محمود الزهار خاطرنشان کرد: حماس آمادگی دارد تا در صورت وجود تضمین هایی از سوی طرف های ذیربط به ویژه مصر، توافقنامه آشتی ملی فلسطین را در اسرع وقت امضا کند.

وی همچنین از مصر خواست که با تقویت جامعه فلسطین از داخل زمینه مقابله آن با یهودی سازی قدس و کشتار ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را فراهم کند.

الزهار با بیان این مطلب افزود: رابطه حماس با جریان های اسلامی و ملی کشورهای عربی و اسلامی یک رابطه استراتژیک است.

وی با اعلام اینکه جنبش حماس عامل وحدت خواهد بود نه عامل تفرقه گفت: حماس تهدیدی برای امنیت ملی مصر نیست و اسرائیل است که تهدیدی برای امنیت ملی مصر و فلسطین به شمار می رود.

این رهبر برجسته جنبش حماس اظهار داشت: رابطه ملت فلسطین و مصر رابطه ای مبتنی بر مقاومت است و قاهره از سال 1948 تاکنون این رابطه را تقویت کرده است.

کد مطلب 1025577

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