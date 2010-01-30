حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: از این پس با ورزشکارانی که با استفاده از مواد نیروزا، نام و اعتبار ورزش کشور را لکه دار کنند و موقعیت کشور را زیر سئوال ببرند بشدت و با شیوه های قانونی برخورد خواهیم کرد و بر این مورد تک تک اعضای ستاد نیز تاکید دارند .

وی با اشاره به اتفاقات اخیر پیرامون دوپینگ در وزنه برداری و اتهاماتی که در این زمینه به کادر فنی و مسئولان سازمان تربیت بدنی وارد شد، اظهار داشت : من بسیار متاسفم که مشکلات خانواده وزنه برداری این روزها رسانه ای شده و برخی با تهمت زدن به این و آن و برای تبرئه خود، مسئولان فدراسیون و سازمان تربیت بدنی را زیر سئوال می برند تا کار خود را توجیه کنند.

سجادی افزود: محیط ورزش جای منطق و استدلال است و با گریه و زاری و التماس هیچ رایی تغییر نمی کند مخصوصا در محافل و مراجع بین المللی.

معاون سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: یا دوپینگ این وزنه برداران اتفاق افتاده که در این صورت آنها باید به لطمه ای که به اعتبار و آبروی ورزش کشور وارد آورده اند پاسخ دهند و یا چنین چیزی حقیقت ندارد که با اقدام قانونی و آزمایش نمونه B و ارائه مستندات لازم، حقایق برای همگان روشن خواهد شد.

وی تاکید کرد: بنده نامه ای که به امضای مشاورحقوقی تاماش آیان، رئیس فدراسیون جهانی رسیده بود را دیده ام که در آن علاوه بر نام سعید علی حسینی، نام چند وزنه بردار دیگر نیز وجود داشت که به دلیل استفاده از مواد نیروزا از شرکت در مسابقات جهانی کره جنوبی منع شده بودند. در این نامه حتی نام ماده ای که مورد استفاده ورزشکار کشورمان قرار گرفته بود، ذکر شده بود و با این اوصاف نمی توان در صحت و سقم تخلف صورت گرفته تردید کرد.

سجادی ادامه داد: با استناد به همین نامه می توانم بگویم که دوپینگ سعید علی حسینی صحت داشته و درصورت نیاز این نامه ها قابل انتشار است.

معاون سازمان تربیت بدنی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به نظر می رسد عدم اطلاع رسانی شفاف و برخی کم کاری ها و سهل انگاری ها در گذشته زمینه بروز مشکلات و حاشیه ها پیرامون وزنه برداری شده، اظهار داشت : سازمان تربیت بدنی از آقای افشارزاده خواسته تا گزارش کاملی از اتفاقات اخیر و اردوهای تیم ملی و نحوه کنترل دوپینگ در وزنه برداری را ارائه دهد تا بتوانیم درخصوص مسائل اخیر بهتر و واقعی تر قضاوت کنیم.

سجادی افزود: نباید حاضر شویم با چنین اتفاقاتی سرنوشت یک ورزشکار با آتیه به بازی گرفته شود و تمام و امید و آرزوهای یک خانواده برای آینده درخشان فرزند خود نادیده گرفته شود. قطعا این مسئله را درجلسه "نادو" به طور ویژه بررسی خواهیم کرد و قصد داریم برای جلوگیری از پدیده شوم و مخرب دوپینگ تصمیمات شدید و قاطعی را اتخاذ کنیم.

رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ درخصوص اتهاماتی که پیرامون نقش سرپرست فعلی فدراسیون و سرمربی سابق تیم های ملی وزنه برداری در مورد دوپینگ وزنه برداران مطرح می شود، گفت: من تصورنمی کنم در طرح این گونه اتهامات اهداف خیرخواهانه وجود داشته باشد چرا که عده ای در ماه های اخیر مخالف حضور رضازاده در فدراسیون وزنه برداری بودند. رضازاده یکی از پدیده ها و اسطوره های ورزش ماست که سال ها برای کشور افتخار آفرینی کرده و در حال حاضرنیز مسئولیت سنگین مدیریت فدراسیون را پذیرفته و نباید با طرح این گونه مسائل باعث تضعیف مدیریت فدراسیون وزنه برداری شویم.

رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر درخصوص متوقف شدن ثبت نام از نامزدهای 5 فدراسیون ورزشی و تعویق زمان انتخابات این فدراسیون ها گفت : با توجه به مشغله ای که سازمان درتعدد برگزاری مجامع انتخاباتی و عادی ظرف ماه های آینده و همچنین برگزاری سومین المپیاد ورزشی ایرانیان و برنامه های ورزشی دهه مبارک فجر و تهیه گزارش ها با آن رو به روست، صلاح دیدیم تا به منظور برنامه ریزی بهتر برای برگزاری منظم مجامع ، ثبت نام از نامزدهای 5 فدراسیون شنا، گلف، نابینایان، ناشنوایان و بدمینتون فعلا متوقف شود و برگزاری مجامع این فدراسیون ها تا اوایل سال آینده به تعویق بیفتد.

وی افزود: البته درحال حاضر این فدراسیون ها با سرپرستانی که برایشان انتخاب کرده ایم به روال کاری خود ادامه می دهند و مشکلی برای اداره فدراسیون و انجام برنامه ها و امورجاری خود ندارند.

سجادی در پایان در خصوص تنظیم دستورالعملی جهت حضورخبرنگاران برای حضور درمجامع عمومی و انتخاباتی فدراسیون های ورزشی یادآور شد : معتقدم این حق سازمان تربیت بدنی است که نخواهد برخی مباحث و موضوعات داخل مجامع رسانه ای شود. از همین رو درحال برسی هستیم تا طی بخشنامه ای به تمامی فدراسیون ها از آنها بخواهیم تا در مباحث تخصصی، حضور خبرنگاران در مجامع عمومی و انتخاباتی هدفمند شود.