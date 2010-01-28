بودجه سال آینده شهرداری ارومیه 1500 میلیارد ریال برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: از این میزان، 920میلیارد ریال مربوط به بودجه سازمان مرکزی شهرداری است و 580 میلیارد ریال نیز به سازمانهای تابعه شهرداری اختصاص دارد.

وی ادامه داد: بودجه سال آینده شهرداری واقعی تنظیم شده است و برای اینکه به اهداف درآمدی سال آینده نزدیک باشد میزان افزایش بودجه، نسبت به سال جاری بسیار کم بوده است.

بازیان همچنین در مورد ویژگیهای بودجه سال 89 شهرداری ارومیه گفت: واقعی بودن بودجه، توجه به پایان 100 درصدی پروژه های نیمه تمام و اجرا شده در سال آتی و بهره برداری از پروژه های فاخر و مهمی همچون پروژه پل قویون از اصلی ترین ویژگی های بودجه سال 89 شهرداری ارومیه محسوب می شوند.

شهردار ارومیه با اشاره به اینکه سال 89 سال پایانی دوره سوم مدیریت شهری ارومیه محسوب می شود، گفت: به همین دلیل در این سال شاهد اتمام بسیاری از پروژه هایی خواهیم بود که در دوره سوم شورا و شهرداری انجام شده است.

بازیان در مورد فعالیتهای عمرانی سال آتی گفت: اجرا و اتمام فاز اول و دوم تقاطع غیر همسطح ابوذر، اتمام عملیات مجموعه پروژه های پل قویون، ساماندهی باندهای کندرو و تندرو باقی مانده کمربندی خاتم الانبیا، اجرای بخشی از مطالعات آبهای سطحی، اجرای کامل مکانیزاسیون خدمات شهری، ایجاد 10 پل مکانیزه و اتمام ساماندهی ورودی های 9 گانه شهر ارومیه از مهمترین برنامه های عمرانی شهرداری ارومیه در سال آتی است.

وی همچنین از اجرای عملیات گستره پیاده رو سازی و توزیع 300 هزار تن آسفالت در معابر شهری ارومیه در سال 89 خبر داد.