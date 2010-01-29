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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

پذیرش حوزه خواهران (5)

تشکیل کارگاه توجیهی پذیرش حوزه های علمیه در تهران

تشکیل کارگاه توجیهی پذیرش حوزه های علمیه در تهران

جلسه توجیهی پذیرش سال جدید حوزه های علمیه با حضور مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور و 46 نفر از مدیران پذیرش حوزه های علمیه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگارمهر، در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، حجت الاسلام محسن محدث مدیر پذیرش حوزه های علمیه به تشریح شرایط پذیرش حوزه ها در سال تحصیلی 90-89 پرداخت.

در این جلسه شرایط پذیرش دوره های حضوری و نیمه حضوری در مقطع سطح 2 (کارشناسی) و نظام های آموزشی حضوری و غیرحضوری در مقطع سطح 3 (کارشناسی ارشد) و شرایط معافیت از آزمون تشریح شد.

در سال جاری تحصیلی در حوزه های علمیه استان تهران در مقطع سطح سه (کارشناسی ارشد) چهار رشته تخصصی فقه واصول، تفسیر وعلوم قرآن، فلسفه و کلام اسلامی ارائه می شود که پیش بینی می شود در سال آینده رشته تاریخ به این مجموعه اضافه شود.

کد مطلب 1025597

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