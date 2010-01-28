برداشت دوم برنج 2.5 درصد در مازندران رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی راهکارهای کشت مناسب برنج در ساری افزود: امسال در سطح 116 هزار و 921 هکتار از اراضی کشاورزی مازندران کشت دوم برنج صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود میزان نهایی برداشت کشت دوم برنج در مازندران در سطح 165 هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران تسری یابد.

به گفته کاوه، بیشترین سطح کشت دوم پس از برداشت برنج در استان به محصولاتی نظیر شبدر برسیم، رتون، جو علوفه ای، کلزا و سبزیجات برگی و غده ای اختصاص یافته است.

وی افزود: مازندران دومین تولید کننده برنج کشور است.