اظهارات غير دوستانه عليه ايران اگر ناشي از بي تجربگي نباشد، فرافكني و در چارچوب سياستهاي آمريكا است

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري صبح امروز در جمع استانداران سراسر كشوردر مشهد، با تشريح شرايط داخلي و موقعيت خارجي كشورمان، با بيان اينكه آمريكا پس از اشغال عراق به دليل مشكلات فراوان و انتخابات آتي رياست جمهوريش، از طريق عوامل خود دست به فرافكني در منطقه زده است گفت: دليل اظهارنظر بعضي از مسوولين عراقي پيرامون دخالت ايران در امور داخلي عراق ، درحالتي خوشبينانه ناشي از بي تجربگي و يا بي اطلاعي آنها و در فرض ديگر ناشي از فرافكني در چارچوب سياست هاي آمريكا صورت پذيرفته است.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران كشور باثباتي است كه خواهان ثبات ساير كشورهاي منطقه مي باشند.

وزير كشور شرايط داخلي كشور را در پايان سال برنامه سوم توسعه ، شرايط اميدواركننده اي خواند كه موجبات اطمينان خاطر مردم را فراهم ساخته است.

وي با بيان اينكه در اين شرايط استنانداران بايد خدمات دولت را تبيين و اطلاع رساني نمايند، گفت: دولت نيازي به تبليغ ندارد ، زيرا پروژه ها ، خدمات انجام شده و اتمام يافته بطور ملموس در منظر مردم قرار دارد، آنچه كه مورد نياز است آنست كه اطلاع رساني بطور واقعي انجام پذيرد.

موسوي لاري با بيان اينكه رسانه هاي منتقد نبايد مردم را از واقعيت خدمات دولت محروم كنند ، گفت: خدمات دولت، نمايندگي از نظام صورت پذيرفته است.

وي افزود: بعضي جريانات كه تصور مي كنند سياه نمايي كردن مي تواند به نفع جريان آنها باشد دچار خطا شده اند.

وزير كشور با ذكر اينكه انتقاد مي تواند نردبان ترقي و كمال در جامعه باشد، افزود: باب نقد و انتقاد بر عملكرد دولت بسته نيست ، اما انتظار بر اين است كه رسانه ها و خصوصا رسانه ملي جمهوري اسلامي واقعيت ها را به نحوي براي مردم تشريح نمايند كه خدمات دولت ولو با قابليت نقدپذيري براي مردم به نحوه صحيح و منصفانه اطلاع رساني شود.

وزير كشور تهيه سند توسعه استان، آمادگي جهت اجراي طرح آمايش سرزميني ، استاندارد سازي امكانات و منابع واحدهاي تقسيماتي كشور و اجرايي نمودن برنامه جديد چهار توسعه را از وظايف اولويت دار استانداران ذكر كرد و از آنان خواست نسبت به اجراي طرحهاي منطقه اي خود سرعت بيشتري را مصروف دارند.

يادآوري مي شود سمينار استانداران سراسر كشور به مدت دو روز در شهر مشهد ادامه خواهد داشت و طي آن جمعي از مسوولين سازماني و وزارتخانه ها گزارش خود را به استانداران ارايه خواهد نمود.