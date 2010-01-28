مناسبات تهران - ایروان وارد مرحله جدیدی از همکاری ها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که به منظور شرکت درنهمین اجلاس کمیسیون اقتصادی دو کشور ایران و ارمنستان به ایروان سفر کرده است روز چهارشنبه در دیدار سر سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان سلام های گرم دکتر احمدی نژاد را به وی ابلاغ کرد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی دو ملت اظهار داشت: ما در حال اجرای زیر ساخت ها هستیم که چهره روابط دو کشور را دگرگون خواهد ساخت.

متکی با برشمردن حوزه های وسیع همکاری بین دو کشور به ویژه حوزه های مهم انرژی، حمل و نقل، خط لوله و راه آهن ایجاد تسهیلات ترجیحی برای تجار و تسهیلات کنسولی و موضوع تهاتر را مبنای خوبی برای توسعه و گسترش همکاری هادانست.

وی با اشاره به ضرورت فعال کردن ظرفیت های همکاری های فی ما بین و برداشتن گام های جدید، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی را چارچوب مناسبی برای تعیین و ترسیم برنامه های همکاری توصیف کرد.

متکی با اشاره به تحولات جاری در منطقه از جمله بحران افغانستان و عراق، شکست سیاست ها و رویکردهای فرا منطقه ای را خاطر نشان کرد و گفت: بازگشت به رویکرد منطقه ای بهترین راه حل و فصل بحران ها و مناقشات در منطقه است و جمهوری اسلامی ایران همواره در این چارچوب آماده کمک به حل و فصل مناقشات بوده و اهتمام نموده است.

رئیس جمهور ارمنستان نیز در این ملاقات با تاکید بر اینکه ایروان روابط با جمهوری اسلامی ایران را بسیار مهم می داند از متکی درخواست نمود سلام های گرم وی را به رئیس جمهوری ایران تقدیم نماید.

سرکیسیان افزود: جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در منطقه دارد و لذا توسعه و تعمیق روابط ایران و ارمنستان را کاملا در جهت منافع ملت خود می دانیم.وی با مهم توصیف کردن برگزاری اجلاس مشترک اقتصادی دو کشور و اجرایی شدن طرح های همکاری فیما بین از سفر متکی به ایروان و استمرار گفتگو و رایزنی های استقبال و اظهار خشنودی کرد.

سرکیسیان با اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل بحران های منطقه ای از جمله در افغانستان و عراق اظهار داشت: شک نداریم ایران از بازیگران کلیدی منطقه است و حل مشکلات منطقه بدون مشارکت ایران امکانپذیر نیست.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت منطقه قفقاز از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مسئله قره باغ قدردانی کرد.

رئیس جمهور ارمنستان همچنین تصریح کرد که ما همواره حق جمهوری اسلامی ایران برای توسعه انرژی هسته ای صلح آمیز را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کنیم.

- دیدار متکی با رئیس مجلس ارمنستان

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان که در ارمنستان به سر می برد با رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد.در دیدار منوچهر متکی و هویک آبراهیمیان رئیس مجلس ارمنستان همکاری های پارلمانی تهران - ایروان و تبادل هیئت های پارلمانی مورد تاکید قرار گرفت.

در این ملاقات متکی بر لزوم بهره گیری از فضای همکاری های پارلمانی رو به رشد دو کشور و توسعه مناسبات همه جانبه فی ما بین به ویژه حوزه های فرهنگی، اجتماعی و مردمی را مورد تاکید قرار داد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت تبادل مستمر هیئت های پارلمانی دو کشور و تاثیر گذاری آن بر تعمیق و تحکیم مناسبات دو جانبه، نقش مجالس دو کشور در فراهم کردن پایه ها وچارچوب های حقوقی لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی و توسعه فعالیت های بخش خصوصی دو کشور را مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اراده سیاسی روسای جمهوری دو کشور که حوزه های وسیعی از زیر ساخت ها را در بر می گیرد اظهار داشت: همکاری و همراهی مجالس دو کشور و تصویب برخی پیشنهادات و طرح ها تسیهل کننده و سرعت بخش همکاری های دراز مدت فی ما بین خواهد بود.

رئیس مجلس ارمنستان نیز در این ملاقات دیدار با متکی و برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی را موفق و سازنده خواند و آن را در سرعت بخشیدن به طرح های مشترک همکاری موثر دانست.

آبراهیمیان تصریح کرد: باید تمامی تلاش خود را برای تقویت دوستی دو ملت ایران و ارمنستان و توسعه و تحکیم همکاری های دو کشور بکار ببندیم.وی افزود: نمایندگان مجلس ارمنستان حداکثر تلاش خود را برای توسعه روابط پارلمانی در نتیجه آن کمک به تعمیق مناسبات دو کشور انجام می دهند.

رئیس مجلس ارمنستان سفرهای متقابل گروه های دوستی پارلمانی را نیز در این راستا سازنده خواند.آبراهیمیان اظهار داشت ما روابط با ایران را مهم می دانیم چرا که نقش ایران در منطقه اساسی و مهم است و لذا از موضع گیری های اصولی جمهوری اسلامی ایران در مسئله قره باغ قدردانی می کنیم.

وی از متکی خواست که سلام های گرم وی را به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و بر دعوت از لاریجانی برای سفر به ارمنستان تاکید کرد.

- دیدار متکی با وزیر خارجه ارمنستان

منوچهر متکی در ادامه سفر خود به ارمنستان با وزیر خارجه این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه کشورمان شب گذشته در دیدار اوارد نعلبندیان رایزنی ها و تبادل مستمر هیئت های سیاسی را در توسعه مناسبات و بستر سازی برای افزایش همکاری ها سازنده خواند.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری این اجلاس تصریح کرد: برگزاری این کمیسیون نقشه راه همکاری های تهران و ایروان در حوزه های اقتصادی تجاری انرژی، فرهنگ و امور زیر ساختی را تعیین و ترسیم می کند.متکی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری های دو جانبه، همکاری های چند جانبه منطقه ای، اهمیت رایزنی تبادل نظر در خصوص تحولات سیاسی و سریع منطقه ای را خاطر نشان کرد.

نعلبندیان نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و نزدیک تهران - ایروان علاقه مندی کشورش را برای گسترش مناسبات با ایران در کلیه زمینه های سیاسی اقتصادی، فرهنگی و منطقه ای مورد تاکید قرار داد.

- دیدار متکی با نخست وزیر ارمنستان

متکی و تیگران سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان روز چهارشنبه طی مذاکراتی در ایروان راه های تسریع در اجرایی شدن توافقات و طرحهای جاری و تعیین و تعریف طرح های و برنامه های جدید همکاری اقتصادی را مورد بررسی قراردادند.

متکی در این ملاقات با اشاره به اینکه روسای جمهوری دو کشور گام های بلندی را در معماری روابط جدید تهران - ایروان برداشتند اظهار داشت: زیر ساخت های مناسبات دو کشور در حال نهادینه شدن است و همکاری در حوزه های انرژی، حمل و نقل و ارتباطات چهره جدیدی از روابط دو کشور را ترسیم خواهد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان روان سازی در رفت وآمد تجار، ایجاد تسهیلات کنسولی و روادید، تسهیل امور گمرکی و ترخیص کالا را بستر ساز افزایش حجم مبادلات و همکاری های فی ما بین دانست.

متکی با اشاره به توانمندی شرکت ها و بخش خصوصی ایران، آمادگی آنها را جهت مشارکت در برنامه های توسعه ای ارمنستان به ویژه در زمینه ساخت بزرگراه، امور عمرانی، راه آهن، جاده، خط لوله و نیروگاه اعلام و عملیاتی شدن این گونه طرح ها را تحول زا و متحول کننده روابط دو کشور توصیف کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه تاریخی دولت ها و صمیمیت دو ملت، چشم انداز مناسبات را روشن توصیف کرد.متکی با ابلاغ سلام های گرم رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران به سرکیسیان دعوت رحیمی از وی جهت سفر به ایران را به اطلاع وی رساند.

تیگران سرکیسیان با قدردانی از نقش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط دو کشور، سفر متکی به ایروان را موجب دمیده شدن روح و قدرت تازه در این مناسبات دانست.

وی با استقبال از نقطه نظرات متکی تصریح کرد: ما کلیه طرح های همکاری بین دو کشور را مهم می دانیم و اجرای این برنامه ها سطح روابط فی ما بین را ارتقا می بخشد.

نخست وزیر ارمنستان اجرای پروژه های خط آهن را از اولویت های کشورش دانست و آن را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهم خواند.وی ابراز امیدواری کرد که پروژه خط لوله در سال جاری میلادی آغاز و طرح نیروگاه برقابی ارس وهمچنین طرح های جاده سازی اجرایی شود.

سرکیسیان علاقه مندی کشورش را برای همکاری در زمینه کشاورزی و دامداری نیز اعلام کرد.وی با استقبال از ایجاد تسهیلات کنسولی و گمرکی برای تجار و بازرگانان تصریح کرد که با اجرایی شدن توافقات جاری باید به برنامه های تازه بیندیشیم.

نخست وزیر ارمنستان از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در دوران سختی ها و بحران ها از جمله در زمان بحران گرجستان قدردانی کرد.وی با پذیرش دعوت رحیمی خواستار تقدیم سلام های گرم به وی شد.