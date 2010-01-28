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۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۴۶

65 تیم پلیس راه در محورهای استان تهران مستقر شدند/رانندگان احتیاط کنند

65 تیم پلیس راه در محورهای استان تهران مستقر شدند/رانندگان احتیاط کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون پلیس راه استان تهران ار استقرار 65 تیم ثابت و سیار پلیس در محورهای استان خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به برودت هوا با وسایل ایمن حرکت کنند.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون 65 تیم ثابت و سیار پلیس راه به همراه 14 پایگاه جاده ای شبانه روز وظیفه هدایت، امدادرسانی و جلوگیری از تخلفات رانندگی در سطح محورهای ارتباطی استان تهران را برعهده دارند.

وی افزود: با توجه به بارش های پراکنده اخیر برف و باران در سطح استان، اکثر محورها لغزنده می باشند و رانندگان باید به هنگام رانندگی از سرعت زیاد خودداری کنند.

معاون پلیس راه استان تهران گفت: با توجه به کاهش دمای هوا و احتمال بارش برف و باران، رانندگان قبل از سفر در این محورها از وضعیت راهها باخبر شوند.   

اکبری خاطرنشان کرد: هم اکنون تمامی محورهای ارتباطی استان تهران باز است و رفت و آمد در آن جریان دارد.

وی همچنین از رانندگان خواست تا ضمن رعایت به قوانین راهنمایی و رانندگی در جاده ها، با تجهیزات کامل سفر کنند.

سرهنگ اکبری تاکید کرد: در صورت بارش برف، ماموران پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ جلوگیری می کنند.

کد مطلب 1025614

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