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۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

پورخسراونی:

امتیازات حساسی را از دست می دهیم/ منتظر جواب ام آری پایم هستم

امتیازات حساسی را از دست می دهیم/ منتظر جواب ام آری پایم هستم

بوشهر - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: متاسفانه در برخی بازی های با بی دقتی امتیازات حساسی را از دست می دهیم.

عباس پورخسروانی بعد از تساوی تیمش در مقابل استقلال اهواز در گفتکو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: متاسفانه امروز نتوانستیم از موقعیتهای استفاده کنیم و بازی در نتیجه مساوی به اتمام رسید و دو امتیاز حساس را از دست دادیم.

وی اظهار داشت: می توانستیم با کمی دقت بهتر عمل کنیم و تیم بحران زده استقلال را شکست دهیم اما این مهم محقق نشد و شرمنده مردم بوشهر شدیم.

مهاجم مصدوم تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: از ناحیه پا مصدوم هستم و منتظر جواب ام آر آی پایم هستم تا ببینم چند هفته دیگر می توانیم بازی کنم.

وی با بیان اینکه از این وضعیت ناراحت است، اظهار داشت: خیلی دوست داشتم می توانستم شاهین را کمک کنم و برای این تیم مثمرثمر واقع شوم.

کد مطلب 1025631

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