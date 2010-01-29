امتیازات حساسی را از دست می دهیم/ منتظر جواب ام آری پایم هستم

عباس پورخسروانی بعد از تساوی تیمش در مقابل استقلال اهواز در گفتکو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: متاسفانه امروز نتوانستیم از موقعیتهای استفاده کنیم و بازی در نتیجه مساوی به اتمام رسید و دو امتیاز حساس را از دست دادیم.

وی اظهار داشت: می توانستیم با کمی دقت بهتر عمل کنیم و تیم بحران زده استقلال را شکست دهیم اما این مهم محقق نشد و شرمنده مردم بوشهر شدیم.

مهاجم مصدوم تیم شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: از ناحیه پا مصدوم هستم و منتظر جواب ام آر آی پایم هستم تا ببینم چند هفته دیگر می توانیم بازی کنم.

وی با بیان اینکه از این وضعیت ناراحت است، اظهار داشت: خیلی دوست داشتم می توانستم شاهین را کمک کنم و برای این تیم مثمرثمر واقع شوم.