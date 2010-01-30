مواد مخدر سالانه 8500 میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می زند

به گزارش خبرنگار مهر، طه طاهری بعد از اسماعیل احمدی مقدم که همزمان ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و فرماندهی نیروی انتظامی کشور را در اختیار دارد، بلند پایه ترین مقام ارگان اصلی مبارزه و مقابله با مواد مخدر در کشور است، وی در این گفتگویی مفصل با خبرنگار مهر به پرسشهایی در رابطه با برخی شبهات و زوایای پنهان مسئله مواد مخدر در کشور پاسخ گفته است.

* چندی پیش گزارشی از سوی سازمان ملل در رابطه با مواد مخدر منتشر شد که بر اساس آن ایران به عنوان بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر دنیا با سهم مصرف 15 درصد معرفی شد. در صورت صحت ادعای مطرح شده در این گزارش باید گفت که کشور ما بدترین شرایط را از این لحاظ در جهان دارد. حالا باید پرسید با این وجود مسئولان و متولیان حوزه مواد مخدر کشور مشغول چه کاری هستند که ایران در چنین وضعیتی است؟

- طه طاهری : گزارش سازمان ملل از نظر ما اشتباهات فراوانی دارد. آنها بر اساس ابزارهای خاص خودشان برآورد می کنند که شامل یک برآورد میدانی از مواد تولید شده در افغانستان و میزان مصرف جهانی است که آنها این رقم را محاسبه و بر تعداد کشورها تقسیم می کنند. ما به این مکانیزم اندازه گیری اشکالاتی را وارد کرده ایم که گزارش سازمان ملل را زیر سئوال می برد.

* یعنی گزارش سازمان ملل اشتباه است؟

- ما معتقدیم اگر چه بخش عمده ای از گزارش سازمان ملل به واقعیت نزدیک است. اما در اندازه مصرف 15 درصدی مواد مخدر که به ایران نسبت داده اند اغراق شده است. اشتباه آنها در جاهای دیگر هم هست. مثلا درحالی که ما می گوییم جمعیت معتادان کشورمان یک میلیون و 200 هزار نفر است، آنها این تعداد را 900 هزار نفر می دانند. یعنی 300 هزار نفر کمتراز آمارهای رسمی ما. چون برخی کشورها میزان واقعی مصرف مواد مخدر خود را اعلام نمی کنند، سازمان ملل آن را بین ما و روسیه و چین تقسیم کرده است. در نهایت میزان مصرف مواد در کشور ما از سوی این سازمان 10 درصد اعلام شده است. یعنی بین 600 تا 650 هزار تن از تولید هفت هزارتنی افغانستان، البته ترانزیت و کشفیات بحث جداگانه ای دارد.

* پس چرا با وجود اینکه مدت زیادی از انتشار گزارش سازمان ملل می گذرد شما اعتراضی نسبت به همین موردی که می گویید نکرده اید؟

- من در سفر به وین و دیداری که با آقای کاستا داشته ام این اعتراض را اعلام کردم و قرار شد آنها گروه آماری خود را به ایران بفرستند. البته چون امسال ریاست "CND" بر عهده ایران است، برنامه داریم ابزار اندازه گیری سازمان ملل در زمینه اعتیاد را دقیق کنیم که سوء استفاده سیاسی از آن نشود و آمارهای واقعی و به نفع ملتها در آن درج شود، البته ما احساس می کنیم در دو، سه سال اخیر سازمان ملل اطلاعات دقیقتری منتشر می کند.

* به هر حال خبر مسئله ای که شما مطرح می کنید در جایی منتشر نشد و این برای افکار عمومی و رسانه ها یعنی سکوت مسئولان، سکوتی که معنی آن صحت و تایید گزارش سازمان ملل و اعداد و ارقام آن است.

- با وجود اعتراضی که ما کردیم برخی آن را حمل بر سکوت و رضایت کردند. البته این یک چالش چندین ساله میان ما و سازمان ملل است و یکباره حل شدنی نیست. باید تغییر باور ایجاد کنیم. ما در دو بحث با سازمان ملل اختلاف داریم، یکی میزان تولید در افغانستان است و دیگری سهم توزیع این مواد از مرزهای این کشور. سازمان ملل میزان عددی مسئله دوم را به این طریق محاسبه می کند که مصرف جهانی مواد مخدر را بلوک به بلوک محاسبه کرده و از سهم تولید کم می کند سپس میزان مصرف در هر کشور معلوم می شود. اما چون اعداد و ارقام واقعی نیستند یکباره دیده می شود مثلا هزار تن مواد گم شده و در محاسبات وجود ندارد که آن را بر کشورها تقسیم می کنند.

* مسئولان یکی از علل اصلی گرایش به مواد در کشور را به همسایگی ما به افغانستان و وجود برخی مشکلات اقتصادی مثل بیکاری نسب داده اند اما پاکستان هم به لحاظ میزان جمعیت و هم به لحاظ شرایط امنیتی اقتصادی و دیگر مسائل، وضعیتی به مراتب بدتر از ایران دارد، اگر ادعاهای مسئولان درست باشد پس چرا بر اساس آمارهای جهانی تعداد مصرف کنندگان ما خیلی بیشتر از پاکستان است؟

- مصرف مواد مخدر در ایران یک پایه سنتی دارد، یعنی 50 یا 40 سال قبل که در ایران این مواد کشت و برداشت می شده است. این در حالی است که در پاکستان اینگونه نیست. از طرفی دیگر این درصدی که برای مصرف کنندگان مواد در پاکستان اعلام می شود صحیح نیست و بسیار بیشتر از این رقمهاست. قاچاق مواد مخدر برای پاکستان تهدید محسوب نمی شود، چون برخی از مردم مرزنشین این کشور درآمدشان از این راه است.

اعتیاد در همه طبقات اجتماعی ما به یک میزان وجود دارد، یعنی در همه اقشار کشور مصرف کننده به یک میزان وجود دارد، فقط اعتیاد افراد فقیر و بیچاره به دلیل اینکه نمی توانند خود را کنترل کنند و از تغذیه و بهداشت مناسبی برخوردار نیستند زودتر دیده می شود و گرنه ما در طبقات بالا و پولدار جامعه هم به همان نسبت طبقه پایین مصرف کننده مواد داریم طه طاهری

* مسئله ای که شما اشاره می کنید ترانزیت مواد است اما منظور من میزان مصرف در این کشور است.

- به آن هم می رسیم، در پاکستان مصرف مواد تهدید تلقی نمی شود. علاوه بر این آنجا مصرف بیشتر هروئین است تا تریاک. اما در کشور ما پایه سنتی تریاک است. یکی از دلایلی که گزارشها مصرف در ایران را بالا نشان میدهد عدم محاسبه میزان مصرف پاکستان بر پایه تریاک است. چون در آنجا هروئین مصرف زیادی دارد. باید مصرف آنها را 10 برابر محاسبه کرد. از طرفی دیگر علل و انگیزه های داخلی مصرف با انگیزه های مصرف در پاکستان متفاوت است. در ایران مصرف مواد متعلق به اشراف بوده و خوشگذرانی محسوب می شد و به همین دلیل رشد بالایی داشته است. از این منظر هم علل و اسباب روحی روانی و انگیزشی در حوزه روانشناختی در این مسئله در ایران تاثیر زیادی داشته است. در حالی که در آنجا جامعه مصرف متفاوت است، دوماً اینکه آنها به پدیده های مواد مخدر خاصی مثل " ناس " و " پان " معتاد هستند که از پایه مورفین نیست.

* آیا میزان هزینه و آسیبی که سالانه مواد مخدر به لحاظ اقتصادی به کشور وارد می کند تاکنون محاسبه شده است؟

- در بخش هزینه ها اگر موضوع را از جنبه کارکردی به آن توجه کنیم، یکی هزینه مصرف و تبعات آن است که برآورد ما در این زمینه چیزی در حدود دو تا دو و نیم میلیارد دلار در سال است، یعنی اگر به صورت میانگین هر فرد معتاد در روز سه هزار تومان برای مواد صرف کند، این قیمت متوسط است و گرنه ما مصرف کننده ای داریم که در ماه پنج میلیون تومان صرف خرید شیشه می کند.



از طرفی دیگر معادل همین میزان یا کمی بیشتر یعنی بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال صرف مبارزه با این مواد در کشور می شود هزینه ای که سازمان زندانها، بهداشت، انسداد مرزها، نیروی انتظامی و ... صرف می کنند.



مواد مخدر در حوزه آسیبهای اقتصادی هم به دلیل چرخه ناسالمی که تبادلات مالی آن دارد سالانه در حدود چهار هزار میلیارد تومان آسیب به ما وارد می کند، آسیبهایی که تاثیر آن در ارزش ناخالص داخلی و اقتصاد زیرزمینی، افزایش مالیات، ماشینها، خانه ها و امکاناتی که در این راه هزینه می شوند و از تولید سالم و چرخه طبیعی جامعه خارج می شوند بروز پیدا می کند ضمن اینکه خود فرد از چرخه کار در جامعه خارج می شود. این جدای از هزینه های معنوی غیر قابل جبران و غیر قابل محاسبه است، سالانه هشت و نیم هزار میلیارد تومان از سرمایه های اقتصادی کشور در این راه هدر می رود.

* رابطه طبقات اجتماعی در کشور و میزان نسبت آن با گرایش به اعتیاد را چگونه ارزیابی می کنید، آیا این مسئله صحت دارد که هر چه به لحاظ اقتصادی شرایط فردی بدتر باشد امکان گرایش او به مواد مخدر بیشتر است؟

- نه این تصور اشتباهی است، اعتیاد در همه طبقات اجتماعی ما به یک میزان وجود دارد، یعنی در همه اقشار کشور مصرف کننده به یک میزان وجود دارد، فقط اعتیاد افراد فقیر و بیچاره به دلیل اینکه نمی توانند خود را کنترل کنند و از تغذیه و بهداشت مناسبی برخوردار نیستند زودتر دیده می شود و گرنه ما در طبقات بالا و پولدار جامعه هم به همان نسبت طبقه پایین مصرف کننده مواد داریم.

ادامه دارد

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گفتگو : صدرا محقق