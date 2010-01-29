۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

عجم:

اجرای 98 درصد مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: استاندار قزوین قزوین گفت: تاکنون 98 درصد مصوبات سفرمقام معظم رهبری به استان اجرایی شده که برای تکمیل بقیه مصوبات باید مدیران دستگاهها اقدام جدی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین احمد عجم در جلسه پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان که عصر پنجشنبه در استانداری تشکیل شد بر تکمیل پروژه های ملی باقیمانده دراین سفر تأکید کرد.

عجم گفت: شش طرح باقیمانده از سفر مقام معظم رهبری در استان به ویژه طرحهای حوزه آب و کشاورزی باید با تعیین تکلیف نهایی به پایان برسد.

وی در مورد پروژه های بخش آب قزوین هم اظهار داشت: به دلیل اهمیت زیاد آب در همه ابعاد زندگی انسانها باید در جهت تکمیل طرحهای این بخش اقدام کرد تا این طرحها در زمان کوتاهتری به مرحله بهره برداری برسد.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست برای تکمیل طرحهای حوزه خود تلاش بیشتری کنند.

در این جلسه مدیران شرکت آب منطقه ای، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل راه و ترابری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و علوم پزشکی  گزارشی از پروژه های دستگاه های خود ارائه کردند.

در سفر مقام معظم رهبری که در تاریخ 25 آذر سال 1382 به استان صورت گرفت تعداد 364 پروژه با اعتباری بالغ بر 209 میلیارد تومان به تصویب رسید که تاکنون 98 درصد آن اجرایی شده است.  

