به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید هدایت عصر پنجشنبه در بازدید از شرکت واگن پارس اراک اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده، ساخت سالانه 500 دستگاه واگن طی دو دهه آینده یکی از ضروریات است که خوشبختانه شرکت‌های واگن پارس و چند شرکت واگن سازی داخلی آمادگی خود برای ساخت این واگن‌ها را اعلام کرده ‌اند.

وی تصریح کرد: وجود کارخانجات واگن ‌سازی در کشور از ظرفیت‌ های بسیار خوبی است که باید از این ظرفیت‌ها نهایت بهره‌ را برد.

هدایت با اشاره به کندی در ساخت و تحویل واگن‌ها گفت: این عقب ماندگی‌ها باید هرچه سریعتر برطرف شود علاوه بر اینکه وزارت صنایع و دولت دستورات ویژه ‌ای در این زمینه ‌دارند.

وی با بیان اینکه رفع این مشکلات جزء برنامه‌های اصلی وزارت صنایع است ادامه داد: بخشی از این دیرکردها مربوط به ساخت و ساز بوده که باید با مدیریت صحیح برطرف شوند و بخش دیگر نیز مربوط به قوانین و مقررات است.

وی سرمایه‌ گذاری و حمایت قانونی را از عوامل مهم برشمرد و گفت: اگر این حمایت‌ ها صورت گیرد شاهد ساخت تجهیزات به دست تولید کنندگان داخلی خواهیم بود.

هدایت افزود: جلوگیری از واردات بی رویه انواع ادوات ریلی، افزایش تعرفه واردات انواع واگن و صنایع ریلی و کمک به تقویت ساختارهای مالی شرکت‌ های سازنده واگن از جمله برنامه های در حال انجام است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش صنایع کشور در ادامه هدف از سفر خود به استان مرکزی را بازدید از واحدهای زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی از جمله ماشین ‌سازی اراک و واگن‌ پارس عنوان کرد و بیان داشت: شرکت واگن پارس اراک یکی از بی‌ نظیرترین شرکت‌های منطقه است که امکانات بی ‌نظیر، فضای عالی و نیروهای توانمند از ویژگی های این شرکت است که با بهره گیری از آنها می‌ تواند در رفع نیاز منطقه و کشور موثر باشد.

هدایت همچنین از ورود لوکوموتیو به چهار شهر کشور خبرداد و گفت: امروز باید به تمام نیازهای مردم پاسخ داد و از کوچکترین فرصت‌ها برای بازسازی ناوگان ریلی کشور بهره برد.

وی توسعه ناوگان ریلی را یک امر مهم برشمرد و گفت: بخش خصوصی باید در توسعه صنعت ریلی وارد عمل شده و دولت را یاری رساند.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش کشور تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون کشور در ساخت واگن مسافربری و باری به درجه خوبی دست یافته است.