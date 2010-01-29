59 درصد تراکتورهای کشور فرسوده اند

عباسعلی پاک نژاد در حاشیه برگزاری همایش حفاظت خاک ورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین اظهار داشت: در حال حاضر 360 هزار دستگاه تراکتور در کشور موجود است که 59 درصد آنها بیش از 13 سال عمر دارند که باید با تراکتورهای جدید سنگین جایگزین شوند.

وی افزود: از مجموع 12 هزار دستگاه کمباین فعال در بخش کشاورزی هم حدود 51 درصد عمر بیش از 13 سال دارند و فرسوده هستند که با برنامه ریزی انجام شده توسط دولت در یک برنامه پنج ساله تلاش می کنیم 150 هزار دستگاه تراکتور فرسوده را با ارائه تسهیلات تشویقی ارزان قیمت و کمکهای بلاعوض با تراکتورهای نو و جدید جایگزین کنیم.

جایگزینی تراکتور جدید/450 میلیون لیتر صرفه جویی در سوخت

به گفته رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در صورت جایگزینی 150 هزار دستگاه تراکتور سنگین و جدید با تراکتورهای فرسوده سالانه حدود 450 میلیون لیتر در مصرف سوخت نهاده ها صرفه جویی خواهد شد.

پاک نژاد یادآورشد: 88 درصد تراکتورهای موجود کشور از نوع متوسط( با قدرت 75 تا110 اسب بخار) هستند که باید حداقل پنج درصد آنها تراکتور سنگین باشد تا بتوان کیفیت فعالیت های کشاورزی را بهبود بخشید.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: امسال 17 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای خرید کمباین و تراکتورهای سنگین و ادوات خاص کشاورزی در اختیار استانها قرار گرفته است که 70 میلیارد تومان اعتبارهم برای تولید کنندگان ادوات و کارگاههای تولیدی سازنده نهاده های کشاورزی توزیع شده است.

یک هزار میلیارد تومان اعتبارمکانیزاسیون دربرنامه پنجم

وی خاطرنشان کرد: دربرنامه چهارم به طور متوسط سالانه 250 میلیارد تومان اعتبار در بخش مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص می یافت که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده که سرمایه گذاری در این بخش تا چهار برابر افزایش یابد وبه یک هزار میلیارد تومان برسد.

پاک نژاد با اشاره به ضرورت بهره گیری از روشهای نوین کشت در بخش کشاورزی تصریح کرد: با استفاده ازعملیات خاک ورزی حفاظتی در مقایسه با عملیات سنتی کشاورزی به میزان پنج ساعت درهرهکتارعملیات کاری کمتر می شود و حداقل 75 لیتر سوخت کاهش پیدا کرده که این امر به افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.

فعالیتهای سال آینده در پنج محور

وی با اشاره به اولویت برنامه ها در سال آینده هم اظهار داشت: توسعه مکانیزاسیون برنج در کلیه مراحل مختلف فرآیند تولید، اعم از خاک ورزی با تراکتور ویژه، شالیزاری، کاشت با ماشین نشاء کار، برداشت با کمباین مخصوص برنج و توسعه شیوه های خاک ورزی حفاظتی و کمک مستقیم در بقایای گیاهی، توسعه مکانیزاسیون و مراحل مختلف فرآیند تولید صیفی و سبزی کشور از جمله برنامه های سال آینده در این مرکز خواهد بود.

پاک نژاد اصلاح ترکیب توان تراکتورهای موجود کشور و جایگزین کردن تراکتورها و کمباین های فرسوده و نیز برداشت غلات در کشور و توجه به توسعه مکانیزاسیون در تمامی زیربخشهای کشاورزی، اعم از زراعت، باغبانی، دام وطیور، آبزیان و منابع طبیعی را از اولویتهای اجرایی سال آینده مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.