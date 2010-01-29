مسئولان شهرکهای صنعتی حق استفاده از کالاهای خارجی را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، خدامراد احمدی عصر پنجشنبه در بازدید از کلینیک صنعت استان مرکزی در اراک افزود: این شرکتها خود باید مروج استفاده از کالاهای تولید داخل باشد تا دیگران نیز تشویق به استفاده از کالاهای تولید داخل شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه های عمرانی در شهرکهای صنعتی نباید از کالاهای خارجی استفاده کرد چرا که حمایت از تولید داخل به عنوان یکی از راهبردهای این شرکت و وزارت صنایع است که این موضوع باید در همه شئون برنامه های این شرکت قرار گیرد.

وی اضافه کرد: هم اینک توانمندیهای خوبی در داخل برای استفاده از محصولات ساخت داخل در اجرای تزئینات و مبلمان اداری وجود دارد و نباید با بی اعتنایی نسبت به این محصولات استفاده از کالاهای خارجی را در دستور کار قرار داد که در این راستا باید از هر گونه استفاده از کالاهای خارجی در اجرای این طرحها در ساختمانها و عملیات عمرانی مگر به شرط نبود مشابه داخلی آن خودداری شود.

احمدی با اشاره به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی ایران برای رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی اجرای ساخت کلنیکهای صنعت را در دستور کار خود قرار داده است، بیان داشت: کلنیک صنعت از مصوبات سفر دولت به استان مرکزی بوده است که در این راستا هم اینک 80 درصد از عملیات اجرایی این طرح به انجام رسیده است که انتظار می رود با تامین اعتبار کافی این کلنیک تا پایان شهریورماه سال آینده در اراک به بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه برای اجرای کامل این طرح با مبلکان کامل آن به 40 میلیارد ریال اعتبار نیاز است، بیان داشت: از این مبلغ تاکنون 23میلیارد ریال آن پرداخت شده است که با تخصیص اعتبارات کافی به زودی این برنامه بر اساس طرح زمانبندی خود به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این کلنیک واحدهای صنعتی می توانند از امکانات آن تا شش ماه به صورت رایگان استفاده کرده و پس از آن با تخفیفهای ویژه به واحدهای مستقر در کلنیک صنعت استان مرکزی خدمات ارائه خواهد شد.

کلنیک صنعت استان مرکزی نمایشگاهی برای ارائه توانمندیهای استان مرکزی است که در آن برای خوشه ها و واحدهای مختلف استان به منظور نمایش توانمندیهای آنان غرفه در نظر گرفته شده است.