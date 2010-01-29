شرایط تعهدات پذیرفته شدگان دکتری تخصصی علوم پایه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این مرکز، فهرست محل های سپردن تعهدات خاص از 14 بهمن ماه جاری بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://www.sanjeshp.ir/ قرار می گیرد و هر داوطلب باید از 14 تا 16 بهمن نسبت به انتخاب محل های مورد علاقه خود جهت سپردن تعهد به ترتیب اولویت اقدام کند.

تقسیم محل های تعهد براساس رتبه پذیرفته شدگان انجام خواهد شد و اگر پذیرفته شده ای اقدام به تعیین محل نکند شانس انتخاب از او سلب خواهد شد و محل هایی که باقی خواهد ماند به تشخیص دبیرخانه برای پذیرفته شده ای که انتخاب محل نکند در نظر گرفته می شود و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد بود.

دانشجویان رتبه اول هر رشته و سهمیه استعدادهای درخشان ضمن انتخاب محل تعهد خود می توانند حداکثر تا تاریخ 17 بهمن با کسب اعلام نیاز رسمی به امضای ریاست یا معاون آموزشی دانشگاه مربوطه نسبت به تعیین محل تعهد خود اقدام کرده و اعلام نیاز را به صورت حضوری به دبیرخانه علوم پایه تحویل دهند. در غیر این صورت براساس انتخاب اولویت خود تعیین محل خواهند شد.

اعلام اسامی پذیرفته شدگان به دانشگاهها به همراه محل های تعهد خواهد بود و اگر نوع و محل تعهد پذیرفته شده ای مشخص نباشد، دانشگاه محل تحصیل پذیرفته شده را ثبت نام نمی کند.

از پذیرفته شدگانی که مشمول تعهد خاص می شود، تعهد محضری اخذ می شود. مهلت تحویل سند تعهد محضری توسط دانشجو به دانشگاه محل تعهد یک ماه پس از ثبت نام است.

پرداخت کمک هزینه تحصیلی طبق مقررات مربوطه توسط دانشگاه محل تحصیل انجام می پذیرد. میزان کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D دارای تعهد خاص طبق مصوبات هیئت امناء دانشگاه است و هرگونه افزایش در کمک هزینه فوق تابع مصوبات هیئت امنای دانشگاه محل تحصیل خواهد بود.

محل تعهد دانشجویان پذیرفته شده در کمیسیون اخذ تعهدات خاص و براساس اولویت های مورد نظر کمیسیون تعیین می شود.