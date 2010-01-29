۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۵

اختصاصی مهر /

تدوین پیوستهای فرهنگی برای اولین بار در رشته های پزشکی بالینی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و معاون آموزشی وزارت بهداشت از تدوین پیوست های فرهنگی برای اولین بار در رشته های پزشکی بالینی خبر داد و گفت: این پیوست برای کلیه رشته های بالینی در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ تهیه می شود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آخرین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی این موضوع به تصویب رسیده است و این پیوست برای کلیه رشته های بالینی در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ تهیه می شود.

وی اضافه کرد: به منظور پاسداری از ارزشهای اخلاقی در نظام آموزشی کشور دبیرخانه موظف است نسبت به تدوین پیوست های فرهنگی، اخلاق پزشکی عمومی و اختصاصی هر رشته اقدام کند.

محققی خاطرنشان کرد: این پیوست ها شامل راهکارهای عملی تسری مبانی اخلاق حرفه ای در نظام سلامت خواهد بود.

وی با اشاره به تبیین مواردی که در این پیوستها مورد نظر قرار دارد به مهر گفت: تبیین قوانین فقهی و حقوقی و رفتارهای مبتنی بر هنجارهای اجتماعی در کلیه برنامه های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ در پیوست ها در نظرگرفته می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تاکید کرد: این پیوست های فرهنگی برای اولین بار در رشته های پزشکی بالینی تهیه خواهد شد.

