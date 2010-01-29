جنگ نرم دشمن در آستانه دهه فجر تشدید شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا باهنر، طی سخنانی در دیدار اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با آیت الله سبحانی با اشاره به افزایش تلاش‌های دشمن در آستانه دهه فجر گفت: استکبار جهانی در آستانه دهه فجر با تحلیل‌های سطحی خود می‌خواهد با بهره‌گیری از جنگ نرم و استفاده از فضای مجازی و اینترنت خللی به نظام اسلامی وارد کند.



وی افزود: البته دشمنان ما در طول سی سال از عمر انقلاب نتوانستند خللی به نظام اسلامی وارد کنند و راهپیمایی گسترده مردم در 9 دی به خوبی نشان داد که آن‌ها در مقابل این ملت نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.



دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین با بیان اینکه بسیاری از اعضای این تشکل سیاسی در دولت‌، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور فعالی دارند، اظهار داشت: جامعه اسلامی مهندسین همواره در طول بیش از بیست سال فعالیت خود سعی در نقد عادلانه اوضاع و احوال کشور و نیز دولت‌ها را داشته است که البته خوشبختانه در این جهت ما متهم به اصولگرایی هستیم.



وی در پایان تصریح کرد: این تشکل از ابتدای فعالیت‌ خود از فرمایشات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در مسائل مختلف روز تبعیت کرده و به طور خاص فعالیت‌های سیاسی خود را با محوریت روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تنظیم کرده است.

