حمایت های رهبر معظم انقلاب زمینه ساز موفقیت رویان شد

دکتر حمیدرضا گورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر مسئولان و محققان پژوهشکده رویان با ایشان راهکارهای ویژه ای را به محققان ارائه کردند که این راهکارها و اظهارات مقام معظم رهبری مایه دلگرمی هر چه بیشتر دست اندرکاران رویان شد.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آنچه تاکنون انجام گرفته است داشتند و اعلام کردند شما در رویان آنچه که باید به دنبال آن باشید را خوب حلاجی کرده اید.

گورابی خاطرنشان کرد: همچنین مقام معظم رهبری توصیه کردند با استفاده از علم و دانش و ایمان همین روش را ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد اکنون به عرصه ای رسیده ایم که همانند موضوع انرژی هسته ای، این کار با توانمندی جوانان ایرانی به تکامل رسیده است.

رئیس پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی یادآور شد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بدنه اجرایی کشور هم می تواند در جهت حل مشکلات رویان کمک کند.