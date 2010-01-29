300 برنامه ویژه دهه فجر در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین حجت‌الاسلام علی قابل عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: برنامه های ویژه دهه مبارک فجر از روز دوشنبه با رژه موتورسواران و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج در مقابل لشگر زرهی قزوین آغاز خواهد شد و با نواختن زنگ انقلاب، افتتاح طرحهای عمرانی، نمایشگاه ملی حجاب، مسابقات ورزشی و جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام قابل افزود: افتتاح بیش از 552 طرح فرهنگی، ورزشی، خدماتی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، مخابراتی، آب رسانی، مسکونی، گازرسانی، آسفالت راه روستایی در شهرها وروستاها، اکران 23 فیلم سینمای در سینما کانون، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، ورزشی، وبلاگ نویسی، شعارنویسی، نقاشی، خوشنویسی، کلاژ و قرآنی، برپایی نمایشگاه های عکس، کتاب، روزنامه های انقلاب، جشنواره های علمی، ادبی وهنری، اعزام دانش آموزان به اردو و حرم مطهر امام راحل و جماران، بازدید از موزه عبرت، تجلیل از برگزیدگان فرهنگی و هنری استان، اجرای سرود با شرکت 1357 دانش آموز، محفل انس با قرآن و گفتمان دینی در مدارس از جمله برنامه های ویژه ایام دهه فجر در استان قزوین است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، پخش ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی از شبکه استانی، اجرای نمایشهای خیابانی و صحنه ای و شرکت در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن از رئوس مهمترین برنامه های تدارک دیده شده توسط کمیته های مختلف ستاد دهه فجر استان قزوین است.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم استان قزوین با شرکت گسترده در مراسم ایام دهه مبارک فجر ضمن اظهارعلاقه مندی به انقلاب، رهبری و ارزشهای نظام اسلامی بار دیگر عظمت و اقتدار و وحدت خود را به جهانیان نشان دهند و دشمنان را مایوس کنند.