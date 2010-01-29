"این فرمون دست کیه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان حالتی ذهنی و در آن راوی به شیوه جریان سیال ذهن در پی بیان شرح جهان پیرامون خویش است.

در رمان "فرمون دست کیه" می‌خوانیم: تصور چیزی که برای ما اتفاق نیفتاده، همیشه مشکل سازترین بخش، حرف زدن درباره جزئیات مهمی که بیشتر وقتها برای دیگران اهمیتی نداره. بیهودگی گفتنشون، هر چند کسی براشون سر تکون بده یا قیافه آدمهایی که می‌فهمن رو به خودش بگیره، همیشه همراه با یه تردید اساسی و این سئوال که از خودت می‌پرسی: واقعاً فهمید درباره چی حرف می‌زنم؟

اکبرزاده با استفاده از نثری شکسته و امروزی سعی دارد با زبانی بی تکلف حکایت شخصیت رمانش را در این رمان کوتاه روایت کند.

جزئیات نقش مهمی در این کتاب که اولین رمان اکبرزاده است ایفاء می‌کند و این امر تا حدی بیان کننده شخصیت وسواسی و تا حدی پریشان راوی است.

رمان "این فرمون دست کیه" با شمارگان 1100 نسخه در 96 صفحه و به قیمت 2300 تومان منتشر شده‌است.

