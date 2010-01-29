تعیین تعرفه برنج وارداتی به استانداران شمالی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا رحیمی شامگاه پنجشنبه در حاشیه کارگروه یکروزه کشاورزی در گرگان به خبرنگاران با اشاره به وضعیت چای در کشور گفت: متاسفانه چای مرغوب گیلان در حال خروج از چرخه تولید است.

افزود: دولت برای جلوگیری از این روند، طرح اصلاح باغات چای را مصوب کرد تا این چای مرغوب در سراسر کشور توزیع شود.

وی اظهار داشت: مسئولیت کارگروه چای کشور به استاندار گیلان تفویض شد، ضمن اینکه اختیار تعرفه چای وارداتی به استاندار گیلان واگذار شد.

تعیین تعرفه برنج وارداتی به استانداران شمالی تفویض شد

وی خاطرنشان کرد: استانهای شمالی کشور از استانهای قابل توجه در بخشهای کشاورزی، دامپروری، برخی از صنایع، تولید مرکبات، برنج، ابریشم و زیتون هستند.

به گفته رحیمی، همچنین دولت تصمیم گرفت که اختیارات خود را در تولید، توزیع و تعرفه‌های برنج وارداتی، زمان ورود آن به کشور به دو استاندار گیلان و مازندران تفویض کند.

پنبه گلستان مرغوبترین طلای سفید جهان است

معاون اول رئیس جمهوری به وضعیت پنبه استان گلستان اشاره و اضافه کرد: پنبه این استان از پنبه های مرغوب جهان است که سالهای اخیر سطحش بسیار پایین آمده است.

وی خاطرنشان کرد: برای احیای این صنعت در گلستان، کلیات طرح جامع پنبه کشور مصوب و مقرر شد جزئیات آن در تهران و در کارگروه مربوط پیگیری شود.

رحیمی افزود: همچنین تصمیم گرفتیم پنبه گلستان را به روزگار مطلوب خودش برسانیم و تولید آن را که اکنون کمتر از 1 درصد تولیدات جهانی است تا مرز 10 تا 12 درصد از تولیدات جهان افزایش دهیم.

رحیمی اظهار داشت: رسیدن به این هدف مستلزم اعضای هیئت دولت، مقامات مسئول استانهای شمالی و استاندار گلستان است و باید در این زمینه تلاش شود.

وی تصریح کرد: درباره صنعت و بازرگانی پنبه نیز باید راههای متعددی در پیش گیریم تا به مقصد برسیم و این کارها ما را به رده سوم تولید پنبه جهان خواهد رساند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم پنبه در جهان 1.5 دلار است، تاکید کرد: باید برای ارزش افزوده این محصول استراتژیک فکر شود و آن را بعد از تولید به کارخانه های پنبه پاک کنی برسانیم.

وی، بازسازی کارخانجات پنبه پاک کنی کشور را ضرروی دانست و بیان داشت: این کار موجب عرضه پنبه به بازار و افزایش ارزش آن می شود.

رحیمی یادآورشد: زمانی که پنبه به پوشاک تبدیل شود، ارزش آن از 1.5 دلار به 10 تا 12 دلار می رسد و فعالیت در این عرصه اقتصادی تر خواهد شد.

کارخانجات پنبه پاک کنی بازسازی می شود

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در این مسیر فقط به تولید پنبه فکر نخواهد شد، بلکه بازسازی کارخانجات پنبه پاک کنی و نساجی استان نیز مدنظر است تا کشاورزان هزینه کمتری در تولید پنبه متقبل شوند.

وی استفاده از امکانات جدید در کشت پنبه را مهم دانست و گفت: باید فناوریهای جدید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد و هزینه های تولید پنبه را تا حد قابل قبولی کم کنیم.

وی، یکی از آسیبهای کشت پنبه در کشور و به خصوص استان گلستان را گرانی تولید پنبه برشمرد و گفت: این امر موجب شد تا کشاورزان تولید پنبه را رها کنند و به کشت گندم روی آورند.

رحیمی، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اشاره و اضافه کرد: این وزراتخانه طرح جدیدی مبنی تولید پنبه دونوبت در سال در اراضی پنبه ارائه داده است که موجب صرفه اقتصادی این محصول می شود.

کمیته تخصصی پنبه تشکیل شود

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: استاندار گلستان باید کمیته تخصصی پنبه را در استان تشکیل دهد و این کمیته متصل شود به کارگروهی که در تهران و در هیئت دولت تشکیل می شود تا همه بررسیهای تخصصی این کمیته آنجا به تصویب شود.

رحیمی استمرار تعرفه فصلی را از جمله مصوبات کارگروه کشاورزی در بخش پنبه ذکر کرد و افزود: بنا شد در کاشت و برداشت پنبه تسهیلاتی را قائل شویم که در مراتب کاشت و برداشت کشاورزان امتیاز ویژه ای قائل شود.

در این کارگروه یکروزه که از صبح پنجشنبه در فرمانداری گرگان تشکیل شد، وزرای جهاد کشاورزی، صنایع معادن، بازرگانی نیز شرکت داشتند.